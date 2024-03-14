Держкомтелерадіо затвердило результати премії Рильського, які вимагала скасувати перекладацька спільнота

Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо) затвердив результати цьогорічної премії імені Максима Рильського, підписавши протокол комісії. Перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак пояснив, що для їхнього скасування не знайшли причин.

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Про те, що Держкомтелерадіо не виявило формальних та юридичних причин скасувати результати премії Рильського Червак розповів Суспільне Культура.

Він зазначив, що комітет був змушений відреагувати на дискусію щодо переможця. Зокрема, на слова українського науковця і перекладача Максима Стріхи про те, що другий лауреат премії Ендрю Шеппард є перекладачем з російської та редактором журналу британсько-російського товариства East-West Review (Great Britain-Russia Society).

Червак заявив, що Держкомтелерадіо з'ясувало, що Шеппард жодного відношення до Росії не має, це "український патріот багато робить для популяризації України, їздить по світу, оці дитячі оповідання, які перекладені англійською мовою, популяризує".

При цьому Червак жодним чином не прокоментував звинувачення з боку перекладацької спільноти у тому, що лауреат премії Дмитро Дроздовський, якого раніше неодноразово звинувачували у плагіаті, у своєму перекладі збірки "Ірпінь – мій дім" імовірно послуговувався Google-перекладачем.

"З першого погляду очевидно: до створення цього перекладу непричетні люди, що добре знають англійську, бо там повне бінго помилок не носія мови, від дуже дивного вибору недоречних синонімів до дуже неприродного порядку слів у реченні і таке інше", – писала тоді літературознавиця Ярослава Стріха.

Попри це, комітет протокол комісії підписав. Тож тепер переможців своєю постановою має зафіксувати Кабінет міністрів.

Премія імені Максима Рильського – українська щорічна літературна премія.

Присуджується письменникам і поетам у двох номінаціях: за переклад українською мовою творів видатних закордонних авторів, а також за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.

Грошова винагорода премії складає 20 тисяч гривень.