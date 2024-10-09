Понад 100 українських брендів, відомих у світі. У "Мистецькому Арсеналі" минув грандіозний "Дизайн Маркет"

Тиждень українського дизайну та інновацій відбувається в Києві вже вдруге. Флагманською подією Тижня став "Дизайн Маркет", що відбувся 5-6 жовтня в "Мистецькому Арсеналі". Тут обʼєдналися понад 120 найкращих українських брендів декору, меблів, світла, кераміки, текстилю та інших предметів інтерʼєру.

У цьогорічному сезоні Тижня учасники міркують про те, що таке український дизайн і що його формує. Засновники брендів, представлених на дизайн-маркеті, допомагають знайти відповідь на це питання. А ще показують, як розповісти про Україну світові завдяки власним дизайнам.

УП. Життя розповідає про деякі бренди та їхні історії, що прозвучали на дизайн-маркеті. Зокрема про бренд, що тричі отримав "Оскар" у сфері дизайну, та музичну студію, яку заснувала лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко. А також ділиться подіями, які ще можна встигнути відвідати в межах Тижня українського дизайну та інновацій.

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Більше ніж дизайн

"Що таке український дизайн?" – на це питання намагається дати відповідь цьогорічний сезон події. Особливо часто воно звучить в умовах повномасштабної війни, коли деяким брендам довелося перевинаходити себе, свою місію, щоб продовжувати працювати й бути затребуваними для українського суспільства.

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"Дизайн Маркет" – більше, ніж подія про дизайн, і він нагадує великий мистецький фестиваль. Дизайн тут перемежовується з архітектурою, візуальним мистецтвом і навіть музикою. Виставковий простір маркету відкривається продукцією з "Я Галереї": картинами сучасних українських митців, мистецькою літературою, антикваріатом, керамікою, текстилем.

Засновник "Я Галереї" Павло Гудімов, анонсуючи фестиваль у соцмережах, переконаний у тому, що чим більше говорять про дизайн, тим більше він важитиме для кожного українця.

Гудімов на минулому "Дизайн маркеті" Ukrainian Design and Innovation Week

"Дизайн, як явище, достатньо приховане. Ми з вами іноді зростаємо не в таких естетичних будинках, районах, містах і не завжди з молоком матері, з сімейним досвідом чи в школі, в університеті починаємо розуміти поняття "естетика". Як вона важлива, як впливає на формування особистості. Саме такі просвітницькі події дають можливість зібрати в одному місці більшість учасників цього явища для того, щоби нарешті поговорити про дизайн", – пояснює Гудімов.

Важливість події підкреслює і її доступність, яку прагнуть створити організатори події – Анатолій і Катерина Росковшенки. Вхід на "Дизайн Маркет" вільний, щоб усі охочі могли побачити розмаїття українських брендів, їхній розвиток, який триває навіть у повномасштабну війну.

Велика дизайнерська синергія

Більшість брендів, представлених на маркеті, давно відомі за межами України та продовжують розширювати географію своєї продукції. Варто відзначити композицію, яку створили на "Дизайн Маркеті": незважаючи на велику кількість брендів, жоден із них не суперечив одне одному в просторі та водночас підкреслював різноманітність дизайнерських практик і обʼєктів.

Унікальні запрошення на подію створювала студія та друкарня Risodentsia, і одна з локацій маркету присвячена саме їй. Це перша в Україні студія, яка друкує на різографі – машинці, яку часто називають автоматичним трафаретним друком. Це дозволяє експериментувати з кольорами, текстурами та розробляти екологічний дизайн.

Risodentsia Ukrainian design and innovation week

Українським брендам, які виготовляють меблі, вийшло зробити простір "Арсеналу" затишним і домашнім. Серед них – Joyf, які вважають меблі не тільки функціональними, а й такими, що допомагають людині проявити свою індивідуальність; 4Corners, які святкували девʼятиріччя під час маркету і слідують формулі "якість + дизайн + комфорт"; TERRAHOME – найбільший простір із вуличними меблями; NOOM з акцентними меблями, які балансують між експресією та практичністю.

Меблі Terrahome Terrahome

Бренди REMADE та LEVADA актуалізували питання апсайклінгу – виготовлення нових речей із перероблених матеріалів. Про це говорили не лише як про екологічну тенденцію, але і як творчий процес, де можна експериментувати й вигадувати щось унікальне.

Вдало доповнювали простір килими, де обігрували етнографічні мотиви. Наприклад, бренд Pupcha Kylym, вироби якого натхненні сміховою культурою та українським фанком. Або ж Basny, що сповідують традиції карпатського ткацтва, надаючи йому сучасного звучання.

Килим від Pupcha Kylym Pupcha Kylym / Instagram

Оригінальними предметами в інтерʼєрі стануть посуд бренду Gunia, створені під впливом давніх українських строїв і ювелірних технік; вази від AMAZE, що нагадують глазуровані арки; і зелений дизайнерський стіл від YOD Group, натхненний прохолодою карпатського лісу.

Свої вироби на "Дизайн Маркеті" представили не лише бренди, але й майстерні та творчі обʼєднання. Наприклад, обʼєднання українських керамістів GORN представило свої елементи декору та артобʼєкти з глини.

Для відвідувачів маркету це не лише можливість дослідити різноманіття елементів інтерʼєру та декору, які є в Україні, але й доповнити власний простір виробами від вітчизняних брендів.

Килим від Basny Basny

Історії успіху та спроб

Паралельно на "Дизайн Маркеті" відбувався лекторій, де вже успішні українські бренди розповідали про своє заснування, перші спроби вийти на український чи закордонний ринок, виклики, з якими вони зіштовхуються в умовах війни, і бачення себе через декілька років. Хоч і про це складно міркувати, проте сама можливість говорити про майбутнє, уявляти його, додає цінності такій події.

Одну з історій під час лекторію розповідала Юлія Зубова – експорт-менеджерка студії архітектури та дизайну Makhno. Бренд створили ще у 2003 році, і він має тривалу історію і потужні результати: команда реалізувала понад 600 проєктів і отримала більше ніж 100 нагород. Дизайнер і архітектор Сергій Махно, засновуючи студію, вирішив поєднати українську автентику та футуристичні тенденції у світі. Це й лягло в основу тих виробів, які пропонує Makhno.

На "Дизайн Маркеті" Makhno презентували серію артобʼєктів DIDO, натхненну елементами трипільської культури. "Кожен дідо має свою унікальну історію. Є дідо Михась, дідо Котигорошко, дідо Василь. Їх дуже багато, і вони йдуть у світ саме з українськими іменами", – додає Зубова.

Юлія також говорить, що виклики, з якими зіштовхуються українські бренди зараз, повʼязані не тільки з війною. Серед найбільш поширених вона називає крадіжку ідей і виробів.

"Ми вже є впізнаваним брендом на світовій арені, і наш товар постійно копіюють. Робимо все можливе, щоб протистояти цьому: пишемо скарги, оформлюємо позови та патенти, але все ж таки індустрія дуже велика. Сподіваюся, ми будемо продовжувати та впораємося з цим".

Плани на найближчі пʼять років у команди також є, і вони спрямовані на розвиток української культури через дизайн. Наприкінці минулого року Makhno встигли презентувати нову колекцію керамічних меблів у Нью-Йорку і не збираються зупинятися. Цього року вони отримали вже третю нагороду Red Dot, що є "Оскаром" для дизайнерського світу.

А ось бренд Venko доволі молодий, бо, хоч і заснований у 2014 році, сформувався цілісно тільки нещодавно. У проєкті створюють незвичні стінові панелі та панно. Наприклад, у формі зрізу дерева чи губ.

Засновники Venko розповідають, що історія їхнього створення нагадує анекдот: "Зібралися будівельник і молочник і сказали: "Давайте будемо робити меблі?" Потім вони закупили обладнання, зробили приміщення й подумали: "Кого нам треба ще?" – і покликали медика. Такою компанією і почали роботу".

Панель "Зріз дерева" Venko

Попри нинішні успіхи бренду, свою першу панель команда змонтувала й зафіксувала неправильно, тож її довелося робити знову. Цінно, що маркет дає платформу для висвітлення таких історій – і переможних, і невдалих – адже це і формує успіх.

"Основний виклик – описати словами, що ми робимо. Коли ми говоримо людям про панель, і вони її бачать, то опісля кажуть: "Почекайте, це ж не панель". Ми зробили речі, яких в принципі зараз немає на ринку, і це нова історія, яка ще досі не описана. Якщо когось запитати, як ви уявляєте панель чи панно, я сумніваюся, що хтось уявить такі панелі, як наші. Для нас це стало викликом, як донести цей продукт. Бо їх можна продавати як цілі артобʼєкти чи інсталяції", – діляться засновники Venko.

Панель "Губи" Venko

Те, що дизайн необхідний навіть музиці, показала історія Нати Жижченко – лідерки гурту ONUKA. У квітні цього року вона відкрила мистецький простір "Фабрична, 12" у Чернігові, – у будинку, де раніше працював її дідусь. Успіхом проєкту для Нати стало те, що все більше людей із Києва стали приїжджати до Чернігова.

"Я хочу, щоб усі артисти, які працюють з етно та переосмислюють його абсолютно по-своєму, завітали в якийсь час до простору "Фабрична, 12" і привезли частинку інших міст у Чернігів", – додає музикантка.

Мрія Жижченко – відновити фабрику музичних інструментів, яка за радянських часів була найпотужнішою в Чернігові. "У свій час там працював мій дідусь. Зрозуміло, що Україні зараз не потрібні такі потужності, але все має бути переосмислено".

Виступ Нати Жижченко @ONUKA / Instagram

Що відвідати ще

Тиждень українського дизайну та інновацій триває до 13 жовтня. Протягом наступних днів організатори підготували лекції, екскурсії та інші освітні події, що стосуються дизайну.

У галереї AVANGARDEN пройде одночасно декілька подій, що поєднають дизайн з іншими видами мистецтва. 11 жовтня відбудеться лекція "Конфлікт дизайну та мистецтва" від куратора та засновника артцентру "Я Галерея" Павла Гудімова.

12 жовтня Любко Дереш розповість про дизайн інтерʼєру в художній літературі "від давніх часів до кібер-панку". У програмі обіцяють історії про космічні станції, куртуазні салони та прокурені джазові бари найвідоміших творів української та світової літератури.

Підсумує Тиждень дизайну неформальна зустріч із сучасними митцями, яка відбудеться 13 жовтня. Серед них – сестри Фельдман, Максим Ветеріс, Анна Верещака, Рома Михайлов, Міша Тарасенко та обʼєднання Арт група Лісова, 3.