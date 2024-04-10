Лауреат Шевченківської премії став речником Міноборони

Український поет, лауреат Шевченківської премії та телеведучий Дмитро Лазуткін заступив на посаду речника Міністерства оборони України. Військовослужбовець отримав відрядження від 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка 20 березня. Про це він повідомив УП.Культура.

Лазуткін розповів, що на початку лютого перевівся з 47-ї бригади "Маґура", в яку мобілізувався влітку 2023 року. Процес переведення став доволі тривалим, адже більшу частину часу займає заповнення потрібної документації. Вже у складі 59-ї бригади його направили у відрядження до Міноборони.

Для вступу на посаду речника Дмитро Лазуткін пройшов конкурс та був обраний серед інших претендентів. Зауважує, що найважливішим для нього став колектив.

"В управління преси та інформації працює потужна команда, яку очолює Іларіон Павлюк. Також тут Роман Вінтонів, його заступник і з нами працює відомий поет з дипломатичною освітою Микола Кулінич. Дуже комфортно працювати з такими професійними людьми, які розуміються на роботі преси, дуже обережно поводяться зі словом і дружньо до мене поставилися. Саме розуміння співслова відіграло важливу роль в прийнятті мною рішення стати речником Міноборони", - розповів речник.

Хто такий Дмитро Лазуткін

9 березня 2024 року Президент видав указ про присудження найвищої офіційної творчої відзнаки України – Національної премії імені Тараса Шевченка. Дмитро Лазуткін отримав нагороду за поетичну збірку “Закладка”.

Раніше став лауреатом літературної премії видавництва "Смолоскип", премії фестивалю "Київські лаври", а Український ПЕН неодноразово вносив його збірки до переліку найкращих книжок.

Перед вступом до лав Збройних сил України Дмитро Лазуткін працював ведучим "Олімпійської студії" на Суспільному, спортивним коментатором Олімпійських ігор в Пекіні, Ванкувері, Лондоні.

24 червня 2023 року долучився до 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".