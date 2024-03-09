Шевченківська премія 2024: хто і за що отримав нагороду

Президент видав указ про присудження найвищої офіційної творчої відзнаки України – Національної премії імені Тараса Шевченка.

Імена переможців у номінаціях "Література", "Публіцистика, журналістика", "Музичне мистецтво", "Візуальне мистецтво" та "Театральне мистецтво" також назвав Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка на церемонії нагородження 9 березня.

"Література"

У цій номінації премією відзначили філологиню, бойову медикиню та розвідницю Ярину Чорногуз, яка також входить в список УП-100. Лідерство під час війни і отримала премію Women in Arts. Її номінували за Книгу поезій "[dasein: оборона присутності]"

А поета, телеведучого і військового Дмитра Лазуткіна нагородили за поетичну збірку “Закладка”.



"Публіцистика і журналістика"

У цій номінації відзначили Євгена Малолєтку, Мстислава Чернова та Василису Степаненко за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя. Йдеться про репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі".

Ці матеріали зібрала журналістська група під час облоги росіянами Маріуполя навесні 2022 року. Вони були єдиними представниками міжнародних ЗМІ, завдяки яким світ дізнавався правду про знищення росіянами цивільного населення українського міста.

Також документальний фільм "20 днів у Маріуполі" є претендентом на отримання "Оскара". Церемонія вручення і оголошення переможців відбудеться вже завтра.

"Музичне мистецтво"

Шевченківською премією відзначили співачку Джамалу, яка також увійшла до списку лідерів УП-100 та отримала премію Women in Arts.

Нагороду присудили за її альбом "Qirim" – музичне дослідження фольклорної спадщини кримських татар. Раніше "Українська правда" створила про нього проєкт.

Також серед лауреаток премії композиторка Кармелла Цепколенко (за кантати "Читаючи історію", "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?", дуель дует №14, симфонія №5.



"Театральне мистецтво"

У цій категорії відзнаку присудили режисеру-постановнику Іванові Уривському за виставу "Конотопська відьма" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, яка систематично збирає аншлаги.

Іван Уривський цього театрального сезону також відзначився скандалом – у постановці "Хазяїн" за п’єсою Івана Карпенка-Карого змінив прізвище героя Зеленського на Залуського. Багато хто з глядачів сприйняв це як акт цензури.

"Візуальне мистецтво"

У цій номінації премією нагородили художника Андрій Єрмоленка – автора серії робіт "Ukrainian resistance // Український опір".

У 2024 році розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка складає 429 тисяч гривень.

Нагадаємо, Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка визначив лауреатів премії 2024 року ще 6 лютого. Тоді ж стало відомо, що цьогоріч Шевченківську премію не вручатимуть у категоріях "Кіно" і "Літературо- та мистецтвознавство".