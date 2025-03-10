До Києва з-за кордону повертається змінена опера про підрив Каховської ГЕС

4 червня сучасну оперу GAIA-24.Opera del Mondo майже через рік після прем’єри знову покажуть у Києві. Про це УП.Культура розповіли її творці Ілля Разумейко і Роман Григорів.

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Після показів у Роттердамі на O.festival, у Відні на фестивалі Musiktheatertage Wien, на 60-й Венеційській бієнале і на фестивалі Shall&Rausch у Берліні твір про руйнівні наслідки російської агресії для довкілля зазнав змін. Композитори опери пояснили це так: "весь цей час Дніпро південніше від Запоріжжя відновлювався, а його береги заростали молодим лісом. Разом із цим пейзажем та нашими подорожами повільно змінювалася і сама опера, у якій з‘являлися нові музичні фрагменти, нові артисти та відеосеквенції".

Прем'єра у Венеції, Фото: Валерія Ландар Прем'єра у Венеції, Фото: Валерія Ландар Прем'єра у Венеції, Фото: Валерія Ландар Прем'єра у Венеції, Фото: Валерія Ландар Прем'єра у Венеції, Фото: Валерія Ландар Прем'єра у Венеції, Фото: Валерія Ландар Прем'єра у Венеції, Фото: Валерія Ландар Прем'єра у Венеції, Фото: Валерія Ландар

Майбутній показ GAIA-24 відбудеться у столичному Національному театрі Лесі Українки. "Це унікальна архітектурна споруда, в якій зала зберегла первинну акустику, надзвичайно сприятливу для музичного театру, а ложі театру нагадують будівлю невеликої європейської барокової опери", – зауважили композитори вистави.

GAIA-24 поєднує в собі протилежні речі: реп і оперу, авангард і попкультуру, фольклор і рейв. Опера триває приблизно 120 хвилин та складається з 3 актів: Songs of Mother Earth, Cabaret Metastasis, Dance for Mother Earth. Відео матеріали, які в ній використано, команда проєкту відзняла на острові Хортиця.

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Команда театру Opera Aperta після вистави у Відні Opera Aperta

Що відомо про оперу "GAIA-24. Opera del Mondo" та її команду?

Опера GAIA-24 апелює до давньогрецької богині Землі Геї, яка є матір’ю Неба і всього живого, а також до однойменної гіпотези про планету як живий саморегульований організм.

Показ вистави у Венеції. Валерія Ландар

Це не перша вистава про природні трагедії, які сталися в Україні. До цього команда працювала над оперою "Чорнобильдорф", кадри якої теж мали місце у GAIA-24. Opera del Mondо. Також Opera Aperta створила терапевтичну виставу "Колискова для Маріуполя", яка є важливою для репертуару лабораторії.

Ілля Разумейко, віденська прем'єра вистави та відкриття фестивалю Musiktheatertage Wien Валерія Ландар

"Після пересихання Аральського озера та катастрофи на Чорнобильській АЕС підрив Каховської дамби став одним із найбільш помітних екологічних злочинів російських колонізаторських режимів. Разом із тим, як і регенерація Чорнобильського лісу, 2000 квадратних кілометрів Дніпровського ґрунту, звільнені від сімдесятирічного полону штучної водойми, поступово повертаються до свого природного стану.

Що можна побачити зараз із високих дніпровських круч правого берега, спостерігаючи одночасно театр війни, що палає, та регенерацію первинного річкового ландшафту? Повільну перемогу природи, швидку поразку людини".

Виставу створили лабораторія сучасної опери Opera Aperta та агенція proto produkciia. За час її існування двоє учасників команди долучились до ЗСУ: співпродюсер Володимир Бурковець та звукорежисер запису Андрій Нідзельський.

Показ вистави у Відні. Андрій Коляда

Як зазначив композитор Євген Петриченко після перегляду опери: "У сучасному мистецтві важливо не те, що воно нам транслює, а те, що ми самі у ньому хочемо побачити. Я побачив віру і довіру. Артисти занурені одне в одного, вони дихають, грають та рухаються в унісон. І для мене саме цей акцент є надважливим сьогодні".