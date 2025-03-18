Крадія картин Енді Воргола та Джексона Поллока засудили до восьми років в’язниці

Мешканця Пенсильванії (США) 49-річного Томаса Тротту засудили до восьми років в’язниці та зобов’язали сплатити 2,8 мільйона доларів за крадіжку цінних картин та артефактів, повідомляє CBC.NEWS.

Томас Тротта визнав себе винним. Зокрема і в крадіжці шовкографії Енді Воргола "Le Grande Passion" та картини Джексона Поллока "Весна-Зима". Вартість картини Поллока у 2023 році оцінювалася майже в 12 мільйонів доларів.

Картина "Весна-Зима" Джексона Поллока archive.nytimes.com

Тротта є четвертим учасником, якого засудили за крадіжки у музеях Пенсільванії, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Массачусетсі, Род-Айленді, Північній Дакоті та Вашингтоні. Зловмисники безкарно грабували музеї впродовж 20 років. П'ятий підозрюваний помер поки тривало слідство.

Федеральна прокуратура повідомила, що місце перебування великої кількості вкраденого невідомо. Наприклад, Тротта викрав золоті каблучи і таблички з іменами найцінніших гравців із музею Йогі Берра - гравця Вищої бейсбольної ліги. Загальна сума вкраденого лише в цьому музеї близько 500 000 доларів.

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Слідство вважає, що каблучки були переплавлені та продані набагато дешевше ніж коштували насправді.

Ані картина "Весна-Зима" Поллака, ані "Le Grande Passion" Воргола так і не були знайдені.

"Верхній Гудзон" Джаспера Кропсі artcrimes.fbi.gov

Серед зниклих картин "Верхній Гудзон" Джаспера Кропсі, яку теж не вдалося знайти. За даними прокуратури, її спалили.

Адвокат засудженого зазначив, що Тротта був "головним грабіжником, який ходив по установах та грабував їх".

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