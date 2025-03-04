Мінкульт закликають негайно евакуювати понад 3 млн культурних цінностей з прифронтових територій

Коаліція дієвців культури зібрала майже півтори сотні підписів відомих активістів, культурних менеджерів та керівників музеїв під вимогою до Міністерства культури та стратегічних комунікацій негайно евакуювати предмети культурної спадщини з прифронтових та загрожених територій. І скликати РНБО, щоб негайно ухвалити необхідні для цього дії, що виходять за межі компетенції Міністерства.

Серед підписантів вимоги Нобелівська лавреатка премії миру Олександра Матвійчук, координаторка Національного комітету ЮНЕСКО IFAP Герасимʼюк Ольга, програмна директорка Фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA Дар'я Бассель, засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко, президент українського ПЕН Володимир Єрмоленко, директорка Музейного кризового центру Ольга Гончар, мистецтвознавиця Діана Клочко та інші.

Про це УП.Культура повідомили в Коаліції дієвців культури. Там стверджують, що менше 10% державного музейного фонду евакуйовано, понад 3 мільйонів цінних об’єктів залишаються у загрожених областях. Ось про що ще йдеться в листі до Мінкульта:

"Дієвці вимагають негайної евакуації державного музейного фонду із загрожених областей України. Наполягаємо на публічному звіті Міністерства щодо реального стану евакуації/переміщення культурних цінностей. Нагадуємо, що власником державного музейного фонду є народ України, а відповідає за його збереження Міністерство, в особі Міністра.

Наступальні дії ворога, масовані бомбардування і перспективи зупинки бойових дій із визначенням неочевидної на сьогодні зони розмежування можуть призвести до втрати культурного надбання України зокрема у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях, якщо Міністерство невідкладно не ухвалить відповідних рішень, як воно це не зробило ні 2014-го, ні, навіть, 2022-го року".

РЕКЛАМА:

Також у Коаліції зазначають, що Україна підписала Міжнародну Конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Недотримання вимог Конвенції може ускладнити кримінальні переслідування росіян за злочини проти української культури.

У відповідь на ці вимоги Міністерство культури оприлюднило інформацію, що вже провело евакуацію 540 942 музейних предметів державної частини Музейного фонду з 59 закладів культури в східних та південних областях. Там додали, що детальні дані не можуть бути оприлюднені, оскільки питання евакуації музейних предметів під час воєнного стану є "інформацією з обмеженим доступом".

В Міністерстві також відмовились визнати відповідальність за евакуацію, зазначивши: "Відповідальні за збереження та евакуацію культурних цінностей — обласні та Київська міська військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій".

УП.Культура звернулась по коментар до Голови правління Коаліції дієвців культури Ольги Сагайдак. За її оцінкою, на загрожених територіях досі перебуває набагато більше, ніж 3 мільйони предметів культурної та історичної спадщини. Також вона пояснила, для чого варто зібрати засідання Ради нацбезпеки та оборони.

"В рамках долідження RES-POL по культурній спадщині ми спробували підрахувати першочергові евакуаційні потреби, області, які найближчі до фронту. Офіційно МКСК не надає такої інформації, тому що вона досі вважається "Для службового користування". Хоча і документа, який би визначав, що саме не може розголошуватися, я не бачила.

На 2021 рік в областях, зазначених в нашому листі, нараховувалось близько 3,5 млн одиниць державного музейного фонду. Евакуювали станом на осінь 2024 до 10%. Наскільки я знаю, музейний відділ МКСК саме зараз проводить звірку з обласними адміністраціями, щоб отримати об’єктивні дані щодо стану колекцій.

Цифра в 3+ млн. дуже умовна. І йдеться не лише про картини, скульптури, меблі, гравюри, археологічні знахідки. Ми взагалі нічого не знаємо про архіви, колекції підприємств і університетів, відділи цінних книг бібліотек.

Наприклад, з Художнього і Краєзнавчого музеїв Херсону ворог вивіз близько 32 тис.предметів. А от в місцеву обласну бібліотеку прилетіла ракета. Багато чого могло просто згоріти. Будівля зруйнована.

9 лютого ми мали зустріч з Міністром. І разом з листом передали пропозиції від фахівців музейної сфери, волонтерських організацій (які опікувалися допомогою музеям), міжнародних партнерів, донорів. Це була пропозиція допомоги в умовах, коли МКСК не має достатньо ресурсів (компетентісних, фінансових, людських). Ми також наполягали, що проблема потребує винесення на рівень РНБО, далеко не все в компетенціях МКСК.

Громадяни мають знати, що з культурною спідщиною. Інші міністерства (фінансів, оборони, внутрішніх справ, регіонів і громад тощо) мають бути поінформовані й скоординовані.

Парламент – бо, щоб евакуювати за кордон (а нас готові прихистити), треба прийняти зміни зо законів.

Партнери і донори мають чути, які саме в нас потреби (машини, пакування, кубатура локацій для збереження тощо)".

Виходячи з цього, Коаліція дієвців культури продовжує збирати підписи до свого звернення.