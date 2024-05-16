До ЗСУ мобілізувався відомий видавець: "Не піти було б соромно"

Український видавець, засновник видавництва "Лабораторія" та книжкового дистрибутора "Лібраріус" Антон Мартинов повідомив, що мобілізувався до лав Збройних сил. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Незабаром очікується діджитал детокс у чоловічій компанії на природі. Прийшла повістка – не піти мені було б дуже соромно перед собою і сином. Тепер моя дружина візьме на себе додаткове навантаження по бізнесу і з дітьми", – повідомив Мартинов. Він також написав, що вже пройшов комісію і отримав необхідні для служби документи.

"Книжковий Арсенал цього року я пропускаю 100%, як і заплановані події по наших нових книжках. Пропущу Aspen Action Forum, в якому ми партнери цього року. Сорі, колеги, але я вже сам собі не належу", – додав видавець.

Антон Мартинов – колишній співвласник і директор видавництва "Наш Формат". У грудні 2019 року він повідомив, що виходить з проєкту, яким займався 7 років і продає частку своєму партнеру Владу Кириченку. Причиною такого рішення Мартинов назвав "розбіжності у менеджменті".

Майже одночасно із Мартиновим тоді "Наш формат" залишила і головна редакторка видавництва Ольга Дубчак, заявивши, що не може терпіти знецінення і приниження від Кириченка. "Власникові не можна говорити "я не згодний / я не підтримую вашу думку", бо за це ти ризикуєш наразитися на гноблення", – тоді повідомляла Дубчак.

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Після виходу з "Нашого формату" заснував видавництво "Лабораторія" та компанію з дистрибуції книжок "Лібраріус". В 2023 році видавництво видало 12 художніх книжок і 24 книжки нон-фікшн. Українськими авторами "Лабораторії" є Анастасія Левкова ("За перекопом є земля"), Ніна Кур'ята ("Дзвінка"), Марічка Паплаускайте ("Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці"), Таня Касьян ("Як зберігати в собі людину під час і після війни") та інші.