Фестиваль Книжковий Арсенал оголосив програму

ХIІ Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" оприлюднив Програму та розпочав продаж квитків. До програми увійшли близько 160 подій, які відбуватимуться в будівлі Старого Арсеналу в Києві з 30 травня по 2 червня.

Фокус-тема "Життя на межі", кураторами якої стали Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко, буде представлена 10-ма подіями. Відкриває Книжковий Арсенал розмова "Межа всередині нас" за участі віськовослужбовця та есеїста Павла Казаріна, письменника Олександра Михеда, Нобелівської лавреатки Олександри Матвійчук, правозахисниці Лариси Денисенко, письменниці Олени Стяжкіної та військовослужбовця і філософа Олександра Комарова.

Традиційно на Книжковому Арсеналі будуть літературна і професійна програми, програма для дітей та підлітків.

Професійна програма цьогоріч підсилює міжнародну складову Фестивалю та започатковує The Book Arsenal Fellowship Program в межах якої Книжковий Арсенал відвідують іноземні видавці та літературні агенти, зацікавлені в українському книговиданні.

Цьогоріч на Кнажковому Арсеналі є і кілька спеціальних програм. Це "Міста на межі", її представить харківський фестиваль-гість "П’ятий Харків" у співпраці з Харківським літературним музеєм. Куратор програми Євгеній Стасіневич так пояснює її появу:

"Чим можна пояснити сплеск культурного життя Харкова – з харківської та київської перспективи? Чому культура не відпадає "за принципом залишковості", а стає чи не осердям дискусій у суспільній сфері? Чому тепер у нашому житті ще більше розмов про історію, – і якщо воно вже так, то яким є точніший погляд на міста та країну як втілення порубіжності?

Отже, міста, отже, межа. А ще війна та культура. І ми посеред цього. Часто без точних слів, проте з потребою говорити. І хай Місто нам допоможе".

Свою програму також представить і Український ПЕН.

Найбільшу кількість подій міститиме Програма видавців, яка стане наймасштабнішою на ХIІ Книжковому Арсеналі.

Візуальна складова XIІ Книжкового Арсеналу буде представлена 10 виставками, зокрема Naïve Ukrainian Gardens від Сергія Полежаки.

У межах ХІІ Книжкового Арсеналу можна буде познайомитися з чотирма книжковими колекціями:

Колекція видань-переможців конкурсу Найкращий книжковий дизайн

Колекція українських візуальних видань Talking Pictures

Колекція Showcasing over 100 Award Winning German Photobooks

Колекція Книжки з Франції – 2024: книжки для дітей та підлітків, комікси та графічні романи.

Онлайн-квитки на ХІI Книжковий Арсенал можна придбати тут.

Книжковий Арсенал є Міжнародним літературним фестивалем і організовується Мистецьким арсеналом вже в 12-те. Цього річ фестиваль підтриманий Фондом "Партнерство за сильну Україну", який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії, Швеції. А також за фінансової підтримки Державного міністерства культури та ЗМІ Німеччини в межах проєкту "Взаємообмін між німецькими та українськими літературними і книжковими секторами".