Українська кінокласика легально. Довженко-Центр запускає власний онлайн-кінотеатр

Національний центр Олександра Довженка, що є найбільшим архівом українського художнього кіно, запускає власний онлайн-кінотеатр. На ньому можна буде переглянути українські фільми різних епох легально.

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На платформі представлені фільми, оцифровані кінолабораторією Довженко-Центру. Донедавна їх можна було переглянути лише на фестивалях, спеціальних показах і програмах.

Фільми в онлайн-кінотеатрі зібрані в кураторські колекції, об'єднані за знаковими періодами, жанрами, темами, постатями чи рейтингами українського кіно. У Центрі обіцяють, що фільми та колекції будуть постійно змінюватись.

Скріншот сайту

Зараз на сайті вже є такі колекції: "Сергій Параджанов. Проби", "ТОП-100 найкращих українських фільмів", "Українська комедія", "Літературний кіноканон", "Документи епохи", "Українське поетичне кіно". Тут можна переглянути такі стрічки як "Людина з кіноапаратом" Дзиґи Вертова, "Земля" Олександра Довженко, "Коліївщина" Івана Кавалерідзе, "Київські фрески" Сергій Параджанов та багато інших цінних фільмів з української кінокласики.

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Подивитися фільми з колекції кінотеатру "Довженко-Центр. Онлайн" можна у будь-якій точці світу. Вартість одного перегляду – 85 гривень.

Крім того, на платформі є розділ "Лекторій" – тут з'являтимуться лекції, інтерв'ю, курси та архівні матеріали з історії українського кіно. Наразі тут безкоштовно можна переглянути шість лекцій, які були записані в рамках освітньої програми "Як перестати хвилюватися та полюбити українське кіно", нагородженою премією Кіноколо у 2023 році.

Скріншот сайту