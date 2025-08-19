"Друге дихання": вийшов трейлер про військових, які на протезах підкорили вершину Кіліманджаро

Компанія Green Light Films показала трейлер документального фільму "Друге дихання" про українських військових, які на протезах дійшли до вершини Кіліманджаро. Прем’єра фільму запланована на 9 жовтня 2025 року.

Про це УП.Культура повідомили у пресрелізі.

У стрічці розповідають історію про чотирьох українських воїнів із протезами та бійчиню, яка пережила поранення на фронті. Вони дійшли до піка Кіліманджаро в Танзанії та на висоті 5895 метрів розгорнули український прапор.

Знімальна група зафіксувала як герої-ветерани та діючі військовослужбовці Роман "Добряк" Колесник, Ольга "Висота" Єгорова, Владислав "Шаті" Шатило, Михайло "Грізлі" Матвієв та Олександр "Рагнара" Міхов долають перешкоди на шляху до підкорення вершини. Про те, як долають біль, переосмислюють досвід війни, знаходять сили у взаємопідтримці.

Підкорення вершини. Кадр з фільму Фото надані пресслужбою

"Цей фільм – не про підкорення вершини. Він про людей, які кидають виклик обмеженням і стереотипам", – сказала французько-українська режисерка Марія Кодакова, яка з 2014 року знімає фільми про війну в Україні.

"Друге дихання" – благодійний проєкт, створений з ініціативи Геннадія Газіна, засновника фонду If Not Now Then When. Усі прибутки від українського прокату будуть спрямовані у фонд "Друге дихання" на допомогу ветеранам з ампутаціями у проходженні фізичної та психологічної реабілітації.

