Тріумф "Юнацтва" і "Студії": "Еммі 2025" оголосила найкращі серіали року

Стівен Грем отримує премію "Еммі" за найкращого головного актора в міні-серіалі

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Emmy 2025. Найбільше нагород зібрали проєкти "Юнацтво", "Пітт" та "Студія". Актор серіалу "Юнацтво" 15-річний Оуен Купер став наймолодшим лавреатом. "Студія" стала рекордсменкою за кількістю перемог серед комедійних серіалів.

Про це повідомляє CNN.

Переможці 77-ї премії "Еммі":

Найкращий драматичний серіал – "Пітт";

Найкращий комедійний серіал – "Студія";

Найкращий мінісеріал або антологія – "Юнацтво";

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Ноа Вайлі, "Пітт";

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі – Брітт Ловер, "Розрив";

Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі – Трамелл Тіллман, "Розрив";

Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі – Кетрін Ланаса "Пітт";

Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі – Сет Роген, "Студія";

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі – Джин Смарт, "Хитрощі";

Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі – Джефф Гіллер, "Хтось десь";

Найкраща акторка другого плану у комедійному серіалі – Ганна Айнбіндер, "Хитрощі";

Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі або антології – Стівен Грем, "Юнацтво";

Найкраща жіноча роль у мінісеріалі або антології – Крістін Міліоті "Пінгвін";

Найкращий актор другого плану у мінісеріалі або антології – Овен Купер, "Юнацтво";

Оуен Купер отримав премію "Еммі" за найкращу чоловічу роль другого плану в міні-серіалі Керолайн Бреман/EPA/theguardian.com

Найкраща акторка другого плану у мінісеріалі або антології – Ерін Доерті, "Юнацтво";

Найкраще реаліті – "The Traitors";

Найкраще ток-шоу – "Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером".

Про премію "Еммі"

"Еммі" – американська телевізійна премія, якою відзначають за вагомі досягнення в телеіндустрії. Її вручає Національна академія телевізійних мистецтв і наук (NATAS). Перше нагородження премією "Еммі" відбулося 25 січня 1949 року в Голлівуді. Зараз її вручають у 463 номінаціях.

Торік на 76-й премії "Еммі" найбільше нагород отримав серіал "Шьоґун", що розповідає про боротьбу за владу у феодальній Японії. Загалом він здобув 18 нагород.