Тріумф "Юнацтва" і "Студії": "Еммі 2025" оголосила найкращі серіали року
У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Emmy 2025. Найбільше нагород зібрали проєкти "Юнацтво", "Пітт" та "Студія". Актор серіалу "Юнацтво" 15-річний Оуен Купер став наймолодшим лавреатом. "Студія" стала рекордсменкою за кількістю перемог серед комедійних серіалів.
Про це повідомляє CNN.
Переможці 77-ї премії "Еммі":
Найкращий драматичний серіал – "Пітт";
Найкращий комедійний серіал – "Студія";
Найкращий мінісеріал або антологія – "Юнацтво";
Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Ноа Вайлі, "Пітт";
Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі – Брітт Ловер, "Розрив";
Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі – Трамелл Тіллман, "Розрив";
Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі – Кетрін Ланаса "Пітт";
Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі – Сет Роген, "Студія";
Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі – Джин Смарт, "Хитрощі";
Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі – Джефф Гіллер, "Хтось десь";
Найкраща акторка другого плану у комедійному серіалі – Ганна Айнбіндер, "Хитрощі";
Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі або антології – Стівен Грем, "Юнацтво";
Найкраща жіноча роль у мінісеріалі або антології – Крістін Міліоті "Пінгвін";
Найкращий актор другого плану у мінісеріалі або антології – Овен Купер, "Юнацтво";
Найкраща акторка другого плану у мінісеріалі або антології – Ерін Доерті, "Юнацтво";
Найкраще реаліті – "The Traitors";
Найкраще ток-шоу – "Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером".
Про премію "Еммі"
"Еммі" – американська телевізійна премія, якою відзначають за вагомі досягнення в телеіндустрії. Її вручає Національна академія телевізійних мистецтв і наук (NATAS). Перше нагородження премією "Еммі" відбулося 25 січня 1949 року в Голлівуді. Зараз її вручають у 463 номінаціях.
Торік на 76-й премії "Еммі" найбільше нагород отримав серіал "Шьоґун", що розповідає про боротьбу за владу у феодальній Японії. Загалом він здобув 18 нагород.
