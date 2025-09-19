Фестиваль "Арсенал ідей. Різні разом" отримав нагороду європейської культурної премії

Арсенал ідей відбувається в Мистецькому арсеналі з 2015 року

Фестиваль "Арсенал ідей. Різні разом" отримав європейську нагороду у сфері культурної спадщини European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2025, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Фестиваль здобув перемогу в категорії "Залучення громадян та підвищення обізнаності".

"Арсенал ідей. Різні разом" триває до 21 вересня.

"Перемога у цій номінації підкреслює, що важливим є залучення різних аудиторій, взаємодія з ними та надання можливості нашим дітям пізнавати і формувати локальні ідентичності та національну згуртованість", – наголосила перша заступниця Міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.

Крім Григоренко, з перемогою учасників привітали директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта, віцепрезидентка Europa Nostra Наталія Мусієнко та керівник Бюро програми ЄС «Креативна Європа» в Україні Микола Ульянов.

Фестиваль "Арсенал ідей. Різні разом" – це щорічний проєкт Мистецького арсеналу, який вперше провели у 2015 році. Він покликаний об'єднати найбільш ефективні й прогресивні напрацювання в освітній сфері та інноваційні підходи до позашкільної освіти в Україні. Також залучає представників громадського сектору та культурної спадщини.

"Його мета – створити інклюзивний простір для творчого пізнання, досліджень і свободи дітей та підлітків", – йдеться в повідомленні МКСК.

Що таке European Heritage Awards

Премія European Heritage Awards / Europa Nostra Awards, заснована Європейською комісією у 2002 році, вже понад 20 років є ключовим інструментом популяризації культурної спадщини в Європі, заохочуючи обмін досвідом і найкращими практиками між країнами.

Europa Nostra була заснована 29 листопада 1963 року в Парижі. Протягом 60 років Europa Nostra створила мережу з-понад 40 країн і визнана найбільшою та найрепрезентативнішою мережею у сфері культурної спадщини в Європі. Вона підтримує тісні відносини з Європейським Союзом, Радою Європи, ЮНЕСКО та іншими міжнародними організаціями.