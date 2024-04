Фестиваль квір-кіно Sunny Bunny оголосив програму та анонсував безкоштовний вхід для військових

Фестиваль квір-кіно Sunny Bunny почав оголошувати програму цьогорічного кіноогляду, що пройде в Києві 19-26 квітня. Раніше він анонсував безкоштовні абонементи для військових та представив нову айдентику.

Наразі організатори назвали стрічки, які будуть показані в міжнародному конкурсі та позаконкурсній програмі – у секціях "Панорама" і "Нові барви".

Міжнародний конкурс

У міжнародному конкурсі цьогорічного Sunny Bunny покажуть найсвіжіші кінохіти: лауреатів квір-нагороди Берлінале Teddy Award, номінантів на Queer Lion Венеційського кінофестивалю, учасників кінофестивалів в Роттердамі, Котбусі, Остіні, Клівленді.

Саме тут відбудеться українська прем'єра фільму "Усе буде добре" (All Shall Be Well) режисера Рей Єнґ. В лютому цього року стрічка отримала нагороду Teddy Award на Берлінському кінофестивалі. Фільм розповідає про гонконзьку пару Енджі та Пет, яка прожила разом понад чотири десятиліття, та після несподіваної смерті Пет ставить Енджі перед необхідністю зберегти свою гідність і дім.

У конкурсі – ще один лавреат Teddy Award. Це фільм грузинського режисера Левана Акіна "Перехід" (Crossing). Акін відомий українцям фільмом "А потім ми танцювали", що здобув Гран-прі ювілейного Одеського кінофестивалю у 2019 році. Нова стрічка режисера розповідає історію вчительки-пенсіонерки, що вирушає до Стамбула відшукати свою племінницю Теклу.

Гості фестивалю зможуть подивитися стрічку "Літо з Кармен" (The Summer with Carmen), що була номінована на Queer Lion на Венеційському кінофестивалі 2023. Кармен – це собака, якого завів колишній партнер головного героя. Разом зі своїм другом він проводить день на квір-пляжі Афін, намагаючись перетворити життєві події у кіносценарій.

Мексиканська картина "Вся ця тиша" (All the Silence), яку також покажуть на Sunny Bunny, розповідає про лесбійську пару Міріам та Лолу. За сюжетом, життя викладачки жестової мови Міріам починає руйнуватися, коли вона виявляє, що втрачає слух.

Фінська картина "Світло Світло Світло" (Light Light Light) розповідає про події 1986 року у фінському селі, яке зазнає негативного впливу через Чорнобильську катастрофу. В житті місцевої дівчини Марії з'являється Мімі. Через 20 років Марія повертається в рідне село, аби приглянути за хворою матір’ю, – і спогади починають виринати на поверхню.

Режисерський дебют Сари Камбі Голланд –"Еґґгед і Твінкі" (Egghead and Twinkie) – повністю знятий за допомогою краудфандингу в ТікТоці. Він розповідає історію подорожі дівчини Твінкі та її найкращого друга Еґґгеда. Після незграбного камінауту Твінкі рушає на зустріч зі своїм онлайн-коханням на танцювальну вечірку для лесбійок Lez Dance.

Секція "Панорама"

Програма "Панорама" присвячена фільмам відомих режисерів, що отримали визнання на всесвітніх кінофестивалях.

У цій секції гостям фестивалю покажуть сім фільмів з Франції, Бразилії, Великої Британії, США та Північної Македонії.

Саме в цій програмі відбудеться українська прем'єра фільму "Всі ми чужі" (All Of Us Strangers) режисера Ендрю Гейґа, що увійшов у топ-10 стрічок 2023 року за версією Національної ради кінокритиків США. Стрічка розповідає про двох сусідів Адама та Гаррі, між якими зав'язуються стосунки, що провокує спогади про колишнє життя в одного з них.

Головні ролі у фільмі зіграли Ендрю Скотт ("Шерлок", "Ріплі"), Пол Мескаль ("Нормальні люди", "Після сонця") та Клер Фой ("Корона").

Ще одна прем'єра цієї програми – документальний фільм "LIL NAS X: Нехай живе Монтеро" (Lil Nas X: Long Live Montero). Це кіно про перший тур репера Lil Nas X, зняте у формі щоденника, в якому виконавець шукає відповіді на питання ідентичності, очікувань, прийняття та рефлексує про свою роль у спадщині темношкірих квір-виконавців.

Також на фестивалі відбудеться показ нового фільму культового для світової квір-спільноти канадського режисера Брюса ЛяБрюса, стрічки якого неодноразово входили в програму Sunny Bunny фестивалю "Молодість". Його стрічка "Гість" (The Visitor) є вільною інтерпретацією класичного фільму П’єра Паоло Пазоліні "Теорема".

Стрічка "І ось прийшла любов" (Along Came Love) режисерки Катель Кіллевере також буде показана на цьогорічному фестивалі Sunny Bunny. Її світова прем'єра відбулась на Каннському кінофестивалі 2023, де вона була номінована на Queer Palm.

В програмі також бразильський фільм Джулії Мурат "Правило 34" (Rule 34). Ця стрічка, що розповідає про подвійне життя студентки правознавства, отримала "Золотого Леопарда" на кінофестивалі в Локарно у 2022 році.



Ще одна стрічка "Панорами" – трилер "Корінь зла" (The Origin of Evil) Себастьєна Марньє. Світова прем’єра цього фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі у 2022 році, в програмі Orizzonti Extra.

Македонська драма "Домогосподарство для початківців" (Housekeeping for Beginners) – лауреат головної нагороди для ЛҐБТКІА+ фільмів на Венеційському кінофестивалі Queer Lion. Фільм розповідає про жінку, яка змушена виховувати двох дочок своєї партнерки, хоча ніколи не мала бажання ставати матір'ю.

Секція "Нові барви"

Програма "Нові барви" присвячена молодому квір-кіно з усього світу. Тому більшість фільмів, які відібрано до цієї секції, складають дебюти.

Серед стрічок програми "Нові барви" глядачі зможуть переглянути британський мюзикл Chuck Chuck Baby, драму про трансгендерну корейську жінку "Пава", іспансько-болгарську квір-драму "Любен", фільм "Слабак" про трьох квір-друзів у Канаді та пакистанська стрічка "Королева моїх мрій" про жінку, що робить камін-аут перед батьками.

Серед не-дебютантів у цій секції покаже свою нову роботу режисер Ніколаса Херцоґ. Це документальний фільм "Ельда і чудовиська" (Elda and the Monsters), що розповідає про вчителя Дієґо, який виходить на сцену в образі Ельди та мріє стати справжньою рок-зіркою.

Безкоштовні абонементи для військових

Щоб віддячити військовим, яким сьогодні українці завдячують можливістю проводити будь-які кінозаходи, організатори фестивалю вирішили запросити захисників на фестивальні покази. Щоб потрапити на фестиваль за безкоштовним абонементом, всі охочі військові мають прийти в кінотеатр "Жовтень" в перший день фестивалю, пред'явити посвідчення учасника бойових дій та забрати свій абонемент.

Про фестиваль

Фестиваль ЛҐБТКІА+ кіно Sunny Bunny до минулого року існував як однойменна програма київського кінофестивалю "Молодість". Минулоріч вперше пройшов у форматі окремого фестивалю.

Цього року фестиваль Sunny Bunny проходитиме вдруге. Триватиме з 19 по 26 квітня.