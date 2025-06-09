Фільм оскароносного Чернова "2000 метрів до Андріївки" вийде в український прокат

Документальна стрічка Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" вийде в український прокат та буде представлений на кількох кінофестивалях в Україні та за кордоном, повідомляє команда режисера.

На великих екранах переглянути стрічку можна з 28 серпня.

"2000 метрів до Андріївки" покажуть на Миколайчук OPEN (Черновці), румунському TIFF, The Karlovy Vary International Film Festival та британському Sheffield Docs.

"Коли у світі говорять про те, що Україна має кому віддати, яку землю нам треба забути і чим нам треба пожертвувати, мені хочеться, щоб вони дивилися цей фільм і пам’ятали дві речі.

Перша – українці хочуть миру, але вони будуть битися за свої сім’ї й землю до кінця. І друге — це не розмови про абстрактні метрі, десятки тисяч кілометрів.

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Це про людські життя і кров героїв. Українці хочуть миру, але битимуться до кінця. Це не просто про метри землі – це про людські життя", — зазначив Чернов під час української прем'єри на фестивалі Docudays, закликавши вшанувати загиблих хвилиною мовчання.

Після закінчення фільму зал понад десять хвилин безперервно аплодував режисеру та військовим 3-ої окремої штурмової бригади, які і є головними героями.

Наступними іноземними фестивалями для "2000 метрів до Андріївки" стане Transilvania International Film Festival, The Karlovy Vary International Film Festival (KVIFF) та Sheffield International Documentary Festival.

TIFF – перший, найбільший і найвідоміший міжнародний кінематографічний фестиваль Румунії, який проходить у місті Клуж-Напока. Він також входить до списку фестивалів, акредитованих FIAPF (Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів), тому щороку стає важливою подією не лише для румунського, а й для європейського та світового кіно.

Sheffield Docs, що проходить у британському Шефілді – один із найвідоміших і найвпливовіших фестивалів документального кіно у Великій Британії та Європі. А міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах KVIFF – це один із найпрестижніших та найстаріших фестивалів Центрально-Східної Європи, що має високий міжнародний статус.

А ще одна українська прем’єра стрічки відбудеться 21 червня на фестивалі глядацького кіно Миколайчук OPEN, який пройде у Чернівцях з 14 по 21 червня.

Про що фільм

У фільмі задокументовані події вересня 2023 року, коли військові 3-ї окремої десантно-штурмової бригади вели бої за звільнення села Андріївка, що поблизу Бахмута. Автори стрічки зняли кожен крок операції.

Над проєктом Чернов працював разом з командою FRONTLINE та Associated Press майже 1,5 року. У команді, що долучилася до створення фільму – фотограф Олександр Бабенко, продюсерки Мішель Мізнер та Рейні Аронсон-Рат.

Музику до стрічки створив композитор і музичний продюсер, а також двічі лауреат премії "Греммі" Сем Слейтер ("Чорнобиль", "Джокер").

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