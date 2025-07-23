Фільм про українську корупцію "За перемогу!" покажуть на кінофестивалі в Торонто

Стрічка "За перемогу!" українського режисера Валентина Васяновича потрапила до програми Platform Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF). Це перший випадок, коли український фільм змагатиметься у конкурсній програмі.

"За перемогу!" – це антиутопічна історія про післявоєнне майбутнє України. Стрічка розповідає про режисера, який не може повноцінно реалізуватися як режисер вдома, в Україні, а його родина не хоче повертатися на Батьківщину через складну економічну ситуацію.

Події відбуваються після перемоги України у війні над Росією, але суспільство програло війну з корупцією і байдужістю еліт. Головний герой розуміє, що не може приєднатися до родини, адже не здатен реалізовувати себе поза межами України, хоча й бачить, як на його очах розпадається сім’я найближчого друга — художника-постановника всіх його фільмів. Герої намагаються знайти себе в нових обставинах і вірять, що важкі часи минуть, і вони зможуть повернутися до своєї справи.

Режисер стрічки Валентин Васянович, автор фільмів "Атлантида" і "Відблиск", виступив й актором стрічки. Більшість членів знімальної команди також зіграли самих себе.

Фільм Васяновича "Атлантида", який вийшов у 2019 році, показує події в 2025 році, коли Україна перемогла у війні з Росією. Окупований Донбас повернули до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання.

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На 50-му Міжнародному кінофестивалі в Торонто, відбудеться світова прем’єра фільму. Подія відбуватиметься з 4 по 14 вересня 2025 року.

Стрічку створював Arsenal Films разом із українською продюсерською командою ForeFilms, а також литовський ко-продюсер M-Films. Стрічка створена без залучення жодного держфінансування з боку України.