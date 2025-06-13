Фільм "Мавка" вийде наступного року. Хто гратиме головну роль

В Україні зніматимуть фентезі "МАВКА.Справжній міф". Зйомки планують розпочати ближче до липня, а випустити фільм у прокат вже в наступному році.

Про це та інші подробиці розповіла Катерина Царик, режисерка та кліпмейкерка в етері "Єдині новини".

За словами режисерки історія фільму є повністю автентична та не схожа з мультфільмом і твором Лесі Українки.

"Наша історія більш на дорослу аудиторію – підлітків і їх батьків. Це історія про кохання, містику і поєднання містичного світу і нашого – сучасного.

Ми не чіпали твір Лесі Українки. Ми взяли від неї лише шлях створення цього сценарію. Ми також відштовхувалися від українського фольклору, міфів та легенд про мавок. І створили свою повністю історію", – зазначила Царик.

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Зокрема, вона наголошує, що у творі Лесі Українки та в мультфільмі Мавка – це дух лісу, а у фольклорах – це колишня утоплениця. У своєму фільмі творці хочуть порушити тему, що втопитися або іншим способом накласти на себе руки – це не вихід із ситуації. Особливо у такому віці, коли ми все сприймаємо чуттєво.

Наразі уже майже повністю сформували групу акторів. На кастинг надійшло понад двохсот заявок. За словами режисерки, команда хотіла звернути увагу саме на нові імена, молоде покоління.

Головного героя Лук’яна гратиме Іван Довженко (зіграв сина Адама Войцеха у серіалі "Кава з кардамоном"), а Мавку – Аріна Бочарова (акторка Львівського академічного театру імені Леся Курбаса).

Іван Довженко зіграє Лук'яна tykyiv.com

За сюжетом мавки та русалки виходять на берег раз на чотири роки. Так вони з’являться у сучасному світі. У той же час у лісі випадково з’явиться група біологів, які досліджують територію. Отак одночасно в одному місті з’являться міфічні персонажі та реальні. Саме тут головний герой зустріне мавку, не підозрюючи, що вона міфічна істота, розповіла Катерина.

Аріна Бочарова зіграє Мавку kurbas.lviv.ua

У фільмі буде багато української природи, зокрема полісся. Буде лише одна вигадана локація, яку намалюють художники та дизайнери.

Нині закінчуються кастинги, дошиваються костюми героям. Локації для уже знайдені. Зйомки плануються на початку липня і триватимуть до кінця літа.

Торік продюсерка анімаційного фільму Ірина Костюк в інтерв'ю УП.Життя розповідала про плани створення фентезійного фільму про Мавку.

Як міжнародний референс проєкту вона наводила приклад "Сутінків" – саги про вампірів.

Також команда готує анімаційний серіал-пріквел. Для цього вже законтрактували копродакшн-партнерів – французьку компанію TeamTo.

"Мавка" стала найкасовішою анімацією за всю історію українського кінопрокату.