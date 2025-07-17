Романтичний трилер "Медовий місяць" про перші дні вторгнення виходить в прокат

Творці фільму "Медовий місяць" оголосили дату української прем'єри та показали постер до стрічки. На великих екранах переглянути фільм можна буде з 11 вересня.

Про це УП.Культура повідомила пресслужба фільму.

Дія фільму відбувається у маленькому містечку поблизу Києва. Головні герої Тарас і Оля, після вечірки з друзями, проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя змінюється. Вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з’являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири – без електрики, води та зв’язку.

Головні ролі виконали українські актори Ірина Нірша та Роман Луцький. У фільмі також зіграв актор Олександр Рудинський.

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Режисеркою та авторкою сценарію є Жанна Озірна, а "Медовий місяць" став її повнометражним дебютом. За створення фільму її висунули на здобуття Державної премії України імені Олександра Довженка у 2025 році.

"Я хотіла зробити фільм, де би кіномова максимально точно відтворювала внутрішній стан героїв і змінювалась разом із їхньою зміною. І я також хотіла зробити фільм, де мінімалістичні засоби виразності працювали б на широку емоційну амплітуду. Ось ці дві задачі я ставила перед собою", – підкреслює режисерка стрічки Жанна Озірна.

Фільм було створено завдяки гранту La Biennale di Venezia. Світова прем’єра фільму "Медовий місяць" відбулась у 2024 році на Венеційському кінофестивалі. Фільм взяв участь у міжнародних кінофестивалях у 15 країнах світу, отримав Ґран-прі на кінофестивалі "Молодість" у Києві, Ґран-прі журі "Золотий Атлас" на міжнародному кінофестивалі в Аррасі у Франції та Ґран-прі на кінофестивалі у Софії вже у 2025-му.

Продюсером фільму став Дмитро Суханов, який також продюсував "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча.