Фільм "Мегалополіс" Френсіса Копполи адаптують під графічний роман

Фільм "Мегалополіс" Френсіса Форда Коппола адаптують під графічний роман. Його напише Кріс Райалл, а малюнки зробить художник Джейкоб Філліпс, повідомляє The Guardian.

Наразі дата виходу роману невідома.

Книга під назвою "Мегалополіс Френсіса Форда Копполи: Оригінальний графічний роман" не буде переробкою фільму, пояснив Коппола.

"Мені було приємно віддати ідею графічного роману в компетентні руки Кріса Райалла з ідеєю, що, хоча вона була натхненна моїм фільмом "Мегалополіс", вона не обов’язково мала бути обмежена ним. Я сподівався, що графічний роман піде своїм власним польотом, з власними художниками та сценаристом, щоб він був аналогом фільму, а не просто відлунням", – сказав він.

Автор роману Кріс Райалл зазначив, що розповідь Копполи була для нього викликом і надихала на кожному кроці, він сподівається, що "створив щось, що вшановує та розширює світ оригінального фільму".

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Стрічка "Мегалополіс" стала найдорожчим проєктом всього життя Френсіса Форда Копполи. Щоб втілити його у життя, режисерові довелося продати власну виноробню.

Фільм вартістю 120 мільйонів доларів вийшов на екрани торік та зібрав близько 14 мільйонів доларів у світовому прокаті на тлі чуток про неадекватну поведінку режисера на знімальному майданчику.

"Мегалополіс" оповідає про Нью-Йорк у збоченій версії Нового Риму, який перебуває на початку свого кінця. Перед глядачами розгортається оповідь про Цезаря Каталіну (Адам Драйвер) – геніального міського архітектора, який має здібність контролювати час.

Він одержимий ідеєю створити утопічну версію міста, яка стане можливою тільки через його повну перебудову з використанням невідомого матеріалу "Мегалон". Каталіна має неабиякий політичний вплив, за що з ним суворо конкурує наявний мер міста Франклін Цицеро (Джанкарло Еспозіто). Він перешкоджає архітектурним амбіціям головного героя.

Фільм провалився у прокаті та не завоював увагу організацій, окрім "Золотої малини", яку вручають за погані стрічки.

Коппола також подарував світові такі фільми як "Хрещений батько", "Апокаліпсис сьогодні", "Дракула".