Фільм про Назарія Яремчука зібрав майже 1,9 мільйона за перший вікенд

Документальна стрічка "Яремчук: Незрівнянний світ краси" зібрала в прокаті 1 869 635 гривень за перший тиждень.

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Про це повідомила пресслужба FILM.UA.

Подивитися прем'єру про зірку радянської української естради Назарія Яремчука прийшли 11 208 глядачів.

"Дякуємо всім, хто підтримав кіно переглядом. А тих, хто ще не встиг відвідати кінотеатр — запрошуємо познайомитися зі славнозвісним голосом цілого покоління Назарієм Яремчуком. Прокат триває!", - написали дистриб'ютори.

Майже 1,9 мільйона глядачів по всій Україні подивилися фільм про Назарія Яремчука. FILM.UA

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В документальному біографічному фільмі розповідають історію першої української поп-зірки Назарія Яремчука. Головні акценти розповіді поставили на перемозі у конкурсі "Пісня-71" у Москві, першому виконанні "Червоної Рути", показали співпрацю та загибель Володимира Івасюка, гастролі по всьому світу й виступи у Чорнобилі та Афганістані.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси" зняли режисер Артем Григорян і продюсер Максим Сердюк за сценарієм Ярослава Короткова. Раніше вони вже створювали документальне кіно про сучасну українську поп-культуру - десятисерійний фільм "Спалах". Ідея стрічки про Назарія Яремчука належить доньці співака, співпродюсерці Марії Яремчук.

Деталі про створення фільму

В інтерв'ю УП.Культура донька співака Марія Яремчук розповідала, що від початку створення стрічки поставила умову не зосереджуватися на першому шлюбі Назарія Яремчука: "У мене був єдиний конкретний запит, щоб ми не чіпали драматичні аспекти першого шлюбу мого тата і його першу сім’ю. Тому що про цю історію можна було зняти ще один фільм. Я хотіла, щоб ми сконцентрувалися на творчості, на ньому як на артисті і як на людині".

Також Марія розповіла, що дехто з колег співака відмовився від участі у фільмі, серед них - співак Василь Зінкевич, засновник ВІА "Смерічка" Левко Дудківський та співачка Софія Ротару.

"Я запрошувала Софію Михайлівну, спілкувалася з її сином. Втім, ми не отримали схвальну відповідь, не знаю з яких причин. Софії Михайлівні і татові пощастило першими виконувати твори Володимира Івасюка, і це те, що їх об’єднує: фільм "Червона Рута" і естетика 70-х. Вони обидва великі артисти, але вони різні", - додала вона.