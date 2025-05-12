Стрічка про українських військових отримала премію BAFTA TV

Документальний фільм "Україна: Ворог у лісі" отримав премію Британської академії телебачення та кіномистецтва (BAFTA TV Awards 2025) як "Найкращий окремий документальний фільм", йдеться на сайті премії.

Стрічка розповідає про українських військових 210-го Окремого спеціального батальйону "Берлінґо". Рота піхотинців на східному напрямку, поблизу Куп'янська, протистоїть російським окупантам:

"Це надзвичайний портрет життів, поставлених під загрозу в хаосі кривавої війни, знятий українськими солдатами. Їхнє завдання – захистити залізничну лінію, ключовий стратегічний об'єкт, захоплення якого дозволить Росії здійснити пряму атаку на друге за величиною місто України – Харків".

У стрічці переважно показані записи з натільних камер піхотинців. Події розгортаються у проміжку 7-ми тижнів протягом осені 2023 року.

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Фільм, на замовлення ВВС Two, зрежисував Джеймі Робертс. У 2022 році режисер отримав премію "Еммі" за документальну стрічку "Втеча з Кабула". Робертс також створив фільми "Чотири години в Капітолії", "В'єран Томіч: Людина-павук з Парижа" та "Джихадисти по сусідству".

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Британський документальний фильм своєю формою дещо нагадую стрічку українського режисера Олега Сенцова під назвою "Реал".

Фільм демонструє роботу однієї зі штурмових бригад, де служить Сенцов. Влітку 2023 року вона бере участь у контрнаступі на окупантів. БМП військових підбивають, і режисер разом зі своїми бійцями опиняється в найближчій траншеї. Випадково увімкнена камера фіксує півтори години хаосу війни, в якому важко розібратися і ще важче на щось вплинути.

Як наголошують в команді фільму, "Реал" не має монтажу та спецефектів, але є справжнє відчуття того, що відбувається на фронті.