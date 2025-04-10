Фільм за участю української акторки увійшов до програми Каннського кінофестивалю

Фільм з Кариною Химчук потрапив в основну програму Каннського кінофестивалю

Дебютний фільм Гарріса Дікінсона "Urchin" ("Їжак"), в якому зіграла українська акторка Карина Химчук, відібрано до програми "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю 2025.

Про це стало відомо на пресконференції Каннського кінофестивалю, повідомляє кінооглядачка УП.Культура Соня Вселюбська. "Зазвичай, напередодні фестивалю про фільми конкурсних програм відомо небагато. Знаю, що Карина в "Urchin" виконала невелику роль", - зазначає Вселюбська.

Офіційний синопсис до фільму розповідає про безхатька Майка в Лондоні, який потрапив у пастку самознищення, коли намагавться змінити своє життя. Фільм описують як "абсурдний та необроблений" та називають "історією про дивні закономірності, які постійно тягнуть нас назад".

У фільмі разом з Кариною Химчук зіграли Френк Діллейн, Меган Нортем, Амр Вакед та Шона Марі.

Карина Химчук – українська акторка, яка зіграла роль продавчині у фільмі "Королі репу" та головну роль у стрічці "Ти мене любиш?" Тоні Ноябрьової, за яку отримала спеціальну відзнаку 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

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Крім того, акторка зіграла в у серіалі нідерландського виробництва "Феррі".

Фільм "Urchin" став режисерським дебютом 28-річного Гарріса Дікінсона. Він відомий акторським дуетом з Ніколь Кідман у фільмі "Хороша погана дівчинка" (Babygirl).

"Urchin" увійшов до змагальної програми "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю разом зі стрічками Морада Мостафи, Скарлет Йоханссон, Дієго Сеспедес, Стефана Демустьє, Акінола Девіса молодшого, Тарзана Насера та Гаррі Лайтона.

Художній директор Феситвалю Тьєррі Фремо сказав під час пресконференції, що цього року фестиваль отримав рекордні 2909 фільмів.