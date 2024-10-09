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Розмови про антиколоніальну боротьбу, падіння імперій та інші події Lviv BookForum. ФОТОРЕПОРТАЖ

Анастасія Большакова — 9 жовтня, 15:25
Розмови про антиколоніальну боротьбу, падіння імперій та інші події Lviv BookForum. ФОТОРЕПОРТАЖ
Lviv BookForum

У неділю, 6 жовтня, завершився міжнародний книжковий фестиваль Lviv BookForum. Його відвідали українські письменники і письменниці, книгарі та громадські діячі. Також серед гостей були іноземні журналісти й письменники, а дехто з них доєднався до обговорень онлайн.

Більше показуємо у фоторепортажі від Lviv BookForum.

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"Росія і Україна. Література та дискурс імперії від наполеонівських до постколоніальних часів". Розмова навколо книги професора Мирослава Шкандрія.
Фото: Настя Телікова
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Вхід до Порохової вежі у розпал Книжкового форуму.
Фото: Настя Телікова
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"Книги про Україну в англомовному світі". Свої твори про Україну обговорюють Шарлотта Гіґґінс, Вікторія Белім, Адріан Каратницький, Ярослав Трофимов, Саша Довжик
Фото: Lviv BookForum
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"Бути вірним собі: любов і вибір у часи кризи". Розмова з Софією Андрухович, Крістіною Лемб та Тетяною Трощинською.
Фото: Lviv BookForum
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"Говори зі мною, сестро": музично-поетичний перформанс від Мар'яни Савки та Ольги Ольхової
Фото: Lviv BookForum
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"Переклад: ролі явні й приховані". Дискусія між перекладачами та редакторами про те, як перекладна література відкриває досвід іншого та стає частиною національного корпусу літератури.
Фото: Lviv BookForum
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"Крихкі та ніжні": публічна розмова Софії Андрухович та Бова Б'єрга
Фото: Lviv BookForum
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Автограф-сесія Романа Голубовського, автора збірки оповідань "З нами житиме еласмотерій"
Фото: Lviv BookForum
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На Форумі відбувалися й майстеркласи для дітей на основі нових українських казок.
Фото: Lviv BookForum
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Розмова мексиканської письменниці Лідії Качо, американського журналіста Террела Джермейна Старра, нігерійської поетеси Лоли Шонейін, лауреатки Нобелівської премії миру Олександри Матвійчук.
Фото: Lviv BookForum
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"Війна-ненажера" — це екранізація літературних творів українських авторів та авторок, котрі зараз захищають незалежність України.
Фото: Lviv BookForum
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Розмова української письменниці Ірини Цілик, фінської письменниці Софі Оксанен, сербського письменника Владіміра Арсенієвича, Вів Гроскоп та Олівера Буллоу
Фото: Lviv BookForum
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На BookForum презентували нову книжку відомого літературознавця Ростислава Семківа – "Як читати українських класиків"
Фото: Lviv BookForum
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Публічна розмова із Салманом Рушді про його нову книгу "Ніж". Модератор розмови – Олександр Михед, письменник, член Українського ПЕН.
Фото: Lviv BookForum
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"Мужність свободи: як ми розмірковуємо про історію рабства". На сцені Мирослав Шкандрій, Террелл Джерммейн Старр, Богдана Романцова, Вахтанґ Кебуладзе.
Фото: Lviv BookForum
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Розмова автора "Часосховища", болгарського письменника Георгія Господінова з перекладачем українського видання Остапом Сливинським. Модератор - Вадим Карп'як
Фото: Lviv BookForum
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Вахтанґ Кебуладзе, Гаятрі Чакраворті Співак, Лола Шонейн, Джаміла Рібейро, Сімоне Атангана Беконо розмірковують про антиколоніальну боротьбу.
Фото: Lviv BookForum
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