Розмови про антиколоніальну боротьбу, падіння імперій та інші події Lviv BookForum. ФОТОРЕПОРТАЖ

У неділю, 6 жовтня, завершився міжнародний книжковий фестиваль Lviv BookForum. Його відвідали українські письменники і письменниці, книгарі та громадські діячі. Також серед гостей були іноземні журналісти й письменники, а дехто з них доєднався до обговорень онлайн.

Більше показуємо у фоторепортажі від Lviv BookForum.

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"Росія і Україна. Література та дискурс імперії від наполеонівських до постколоніальних часів". Розмова навколо книги професора Мирослава Шкандрія. Фото: Настя Телікова

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Вхід до Порохової вежі у розпал Книжкового форуму. Фото: Настя Телікова

"Книги про Україну в англомовному світі". Свої твори про Україну обговорюють Шарлотта Гіґґінс, Вікторія Белім, Адріан Каратницький, Ярослав Трофимов, Саша Довжик Фото: Lviv BookForum

"Бути вірним собі: любов і вибір у часи кризи". Розмова з Софією Андрухович, Крістіною Лемб та Тетяною Трощинською. Фото: Lviv BookForum

"Говори зі мною, сестро": музично-поетичний перформанс від Мар'яни Савки та Ольги Ольхової Фото: Lviv BookForum

"Переклад: ролі явні й приховані". Дискусія між перекладачами та редакторами про те, як перекладна література відкриває досвід іншого та стає частиною національного корпусу літератури. Фото: Lviv BookForum

"Крихкі та ніжні": публічна розмова Софії Андрухович та Бова Б'єрга Фото: Lviv BookForum

Автограф-сесія Романа Голубовського, автора збірки оповідань "З нами житиме еласмотерій" Фото: Lviv BookForum

На Форумі відбувалися й майстеркласи для дітей на основі нових українських казок. Фото: Lviv BookForum

Розмова мексиканської письменниці Лідії Качо, американського журналіста Террела Джермейна Старра, нігерійської поетеси Лоли Шонейін, лауреатки Нобелівської премії миру Олександри Матвійчук. Фото: Lviv BookForum

"Війна-ненажера" — це екранізація літературних творів українських авторів та авторок, котрі зараз захищають незалежність України. Фото: Lviv BookForum

Розмова української письменниці Ірини Цілик, фінської письменниці Софі Оксанен, сербського письменника Владіміра Арсенієвича, Вів Гроскоп та Олівера Буллоу Фото: Lviv BookForum

На BookForum презентували нову книжку відомого літературознавця Ростислава Семківа – "Як читати українських класиків" Фото: Lviv BookForum

Публічна розмова із Салманом Рушді про його нову книгу "Ніж". Модератор розмови – Олександр Михед, письменник, член Українського ПЕН. Фото: Lviv BookForum

"Мужність свободи: як ми розмірковуємо про історію рабства". На сцені Мирослав Шкандрій, Террелл Джерммейн Старр, Богдана Романцова, Вахтанґ Кебуладзе. Фото: Lviv BookForum

Розмова автора "Часосховища", болгарського письменника Георгія Господінова з перекладачем українського видання Остапом Сливинським. Модератор - Вадим Карп'як Фото: Lviv BookForum

Вахтанґ Кебуладзе, Гаятрі Чакраворті Співак, Лола Шонейн, Джаміла Рібейро, Сімоне Атангана Беконо розмірковують про антиколоніальну боротьбу. Фото: Lviv BookForum