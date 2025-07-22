Хартія за Харків. Гамлет створив нову роботу замість замальованої

Харківський вуличний художник Гамлет Зіньківський створив нову роботу, присвячену другому корпусу Національної Гвардії України «Хартія» та хартійцям, які боронять Харківщину.

Про це УП.Культура отримала пресреліз.

Митець залишив стрітарт на дошках ОСБ на фасаді готелю "Харків" у центрі міста. Робота складається із зображень зброї та дронів, написів "Що ти робиш, аби це місто було твоїм?", "На створення історії матеріалу вистачить", "Слухаю тишу, в якій народжується нове", ""Хартія" за Харків!" та емблеми корпусу.

Написи, які залишив Гамлет Павло Іткін

"Я категорично проти, щоб міська влада ігнорувала "Хартію", це явище. Це наші захисники. І це мої близькі друзі", – прокоментував Гамлет.

РЕКЛАМА:

Гамлет Зіньківський створив нову роботу на підтримку “Хартії” Павло Іткін

"Цінуємо підтримку – особливо в момент, коли інші зображення на підтримку бригади в Харкові почали замальовувати", – зазначили в корпусі "Хартія".

Нова робота Гамлета Павло Іткін

Нещодавно в інтерв’ю «Українській правді» засновник «Хартії» Всеволод Кожемяко заявив, що міська влада Харкова недостатньо допомагає корпусу.

Після цього в місті почали систематично зафарбовувати графіті на підтримку корпусу зі слоганом "Хартія за Харків". На відео, що поширилося в мережі, зафіксували двох жінок, які замальовують ці роботи.

На думку Кожемяко міський голова Харкова Ігор Терехов особисто наказав комунальним підприємствам замалювати саме назву "Хартії", яка разом з іншими бригадами Сил оборони України боронить місто.