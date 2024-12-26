Гергієв, Охлобистін та інші. ГУР створило список "рупорів Кремля"

Головне управління розвідки та Центр протидії дезінформації створили список відомих росіян, які підтримують політику кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

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Їхні прізвища можна знайти в новому розділі "Рупори кремля" порталу War & Sanctions, повідомило ГУР.

"Російська пропаганда підтримує насилля, глорифікує російські збройні сили, виправдовує агресію та військові злочини, використовує дегуманізацію та ненависть до України як паливо для війни, оспорює здатність України продовжувати боротьбу. Вона має обличчя, які повинен знати весь світ – знати, щоб заблокувати, запровадити санкції, заборонити в'їзд, закрити банківські рахунки, припинити будь-яку співпрацю", - підкреслили в управлінні.

Наразі до списку включили 55 росіян. Це медіаменеджери, телеведучі, люди культури тощо.

Серед представників культури до переліку "рупорів Кремля" увійшли: російський диригент та особистий друг Путіна Валерій Гергієв, співак, член putin team Олександр Маршал (Міньков), комік та друг Рамзана Кадирова Міхаіл Галустян, співак Філіп Кіркоров, співак, автор і виконавець пісень Акім Гасанов, кінорежисер, гендиректор кіноконцерну "Мосфільм" Карен Шахназаров, актор, режисер, сценарист, художній керівник театру Олега Табакова, директор театру "Современник", голова Спілки театральних діячів Володимир Машков, актор, режисер і сценарист Іван Охлобистін, співачка Юлія Чичеріна, співак, композитор, продюсер Олег Газманов, співак Shaman (Ярослав Дронов), акторка Наталія Варлей, засновник і соліст музичного гурту "Звери" Роман Білик, кінорежисер, сценарист, голова правління Спілки кінематографістів Росії, президент Московського міжнародного кінофестивалю Нікіта Михалков, співачка Діана Гурцкая, актор Нікіта Джигурда, співачка, член партії "Єдина Росія" Лариса Доліна, співак, один з улюблених артистів Путіна Григорій Лепс, співачка Ірина Дубцова, лідер гурту "Любе" Ніколай Расторгуєв, актор, президент кінофестивалю гільдії акторів Росії "Сузір'я" Андрій Соколов, засновник та учасник музичного гурту "Агата Кристи" Вадим Самойлов, співак Стас Міхайлов, оперний співак Ніколай Басков, репер Тіматі.

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