Персона нон ґрата в США та шанувальниця Путіна Нетребко виступатиме у Флориді

Російська оперна співачка Анна Нетребко, відома підтримкою російського лідера Володимира Путіна та псевдореспублік "Л/ДНР" співатиме на гала-концерті з Palm Beach Opera у Флориді. Це буде її перший виступ в Сполучених Штатах за понад пʼять років.

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Про це повідомляє The New York Times.

Востаннє Анна Нетребко з'являлася на американській сцені до пандемії, у 2019 році. Протягом майже двох десятиліть співачка була примадонною Метрополітан-опери. Після початку повномасштабного вторгнення Нетребко відмовилась засуджувати або критикувати політику Путіна, через що з нею припинили співпрацю.

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Виступ на гала-концерті запланований на лютий 2025 року. Сама Нетребко заявила, що вже в передочікуванні події у Флориді: "Я з нетерпінням чекаю можливості провести час в такому чудовому оточенні".

Директор Палм-Біч Опери Джеймс Барбато розповів, що Нетребко "є культурною іконою, і її довгоочікуване повернення до США не можна пропустити".

Це рішення розкритикував генеральний менеджер Метрополітен-опери Пітер Гелб, який припинив співпрацю з Нетребко у 2022 році. Він наголосив, що рішення опери Флориди є невдалим через "тісні звʼязки співачки з Путіним". Також він додав, що дотепер Анна Нетребко докладає "нещирих зусиль, щоб дистанціюватися від російських військових дій".

Втім, її менеджер Мігель Естебан відкинув критику Гелба і надав йому 28-сторінковий "інформаційний бюлетень" з висловлюваннями, дописами та коментарями співачки проти війни й наголосив, що під час вторгнення Нетребко не відвідувала Росію.

Як Анна Нетребко судиться з американською оперою

Минулого року Анна Нетребко подала скаргу на дії Метрополітен-опери в Американську гільдію музичний артистів, що представляє оперних виконавців. Арбітр у цій справі зобовʼязав установу виплатити їй понад 200 тисяч доларів за 13 скасованих виступів. Пізніше співачка продовжила подавати до суду та вимагала щонайменше 360 тисяч доларів за дискримінацію її національності, поширення наклепу і порушення контракту. Метрополітен зміг оскаржити її претензії.

Суперечки між ними продовжуються й досі. Пітер Гелб зазначив, що Нетребко може одразу ж повернутися до опери і заспівати сольний концерт, якщо "це буде на користь Україні". У відповідь менеджер співачки написав, що вона "залюбки повернеться на сцену" після складання обовʼязків генеральним директором.

Анна Нетребко – російська оперна співачка, яка з 2006 має також громадянство Австрії. Була довіреною особою Володимира Путіна на виборах, отримувала від нього нагороди. У 2014 році співачка підтримала псевдореспубліки "Л/ДНР" та фотографувалася із прапором так званої "Новоросії".

Анна Нетребко разом з російським лідером Володимиром Путіним у Маріїнському театрі в Санкт-Петербурзі, 2008 рік. DW

Знаходиться у базі "Миротворець" як пособниця російських окупантів. У січні 2023 року була включена в санкційний список в Україні.

Після початку повномасштабної війни в Україні Нетребко звільнили з Метрополітен-опера в Нью-Йорку через пропутінські погляди. Пізніше їй відмовили в участі в концерті у Штутгарті. Також співачку відсторонили від спектаклів у Баварській опері та міланській "Ла Скала".

Втім, вже восени 2022 року з'ясувалося, що Нетребко продовжує виступати у Європі та світі. Тоді в її розкладі були заплановані виступи у Мілані, Вероні, Белграді, Баден-Бадені та інших містах світу.

У травні 2023 року стало відомо, що знаменитий міланський театр "Ла Скала" повернув путіністку Нетребко на свою сцену.

Олег Царьов та Анна Нетребко з прапором "Новоросії"

Але не всі країни погоджуються знову показувати глядачам виступи шанувальниці Путіна. Так, у серпні 2023-го в Таллінні (Естонія) скасували концерт Нетребко та її чоловіка Юсіфа Ейвазова. Також на початку травня 2024 року виступ пропутінської оперної співачки скасував Центр культури та Конгресів (KKL) швейцарського міста Люцерн.

Нещодавно Нетребко повернули в Берлінську державну оперу. У 2022 році опера скасувала виступи улюблениці Путіна, але в 2023-му включила її виступи. Тоді це викликало протест посла України в Німеччині, Міністерства закордонних справ України та Українського інституту.