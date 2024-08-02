"Є Москва та Уфа": голова Одеської ОВА відреагував на слова Труханова проти перейменування вулиць

Олег Кіпер наголосив, що Одеса має не жити минулим, а були сучасним українським містом.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер опублікував допис, в якому аргументував перейменування вулиць міста. За день до цього міський голова Одеси Геннадій Труханов виступив проти такого рішення.

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"У нинішніх реаліях в українському місті не місце вулицям на честь людей, що отримували з рук путіна медалі або співпрацювали з КДБ чи оспівували радянський союз з імперією", – наголосив Кіпер.

За його словами, сучасна Одеса – це місце сучасних діячів мистецтва, поетів і письменників, молоді та захисників. Саме тому місто має не жити минулим, а користуватися можливістю відходити від імперських наративів.

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"А якщо комусь дуже кортить прогулюватися вулицями з імперськими/радянськими назвами – є Москва та Уфа, а не українська Одеса. В Одесі такого не буде", – додав Олег Кіпер.

Тим часом Труханов провів голосування у своєму Телеграм-каналі, де проти перейменування виступили 95 278 користувачів, а 93 641 – за. Втім він сам зауважив, що участь в опитуванні взяли не лише одесити, а "жителі Одеси, Києва, Тернополя, Львова, Вінниці, Жмеринки, Варшави, Берліну, Монреаля, Чикаго та інших".

Про перейменування вулиць Одеси

У середу, 31 липня, в Одесі перейменували 85 топонімів, в області — 347. Того ж дня Труханов виступив проти цього рішення. Він записав 7-хвилинне відеозвернення, в якому розповів про непричетність до цього рішення міської влади. Він виступив проти перейменування вулиці Пушкінська, Буніна, Віри Інбер, Жуковського, Бабеля, Ільфа та Петрова, бульвару Жванецького.

"Виходячи з логіки "деколонізаторів", ми маємо відмовитись від всього того, що зробило Одесу світовим брендом. Говорячи простою мовою – це "обнуляє" наше місто", – сказав міський голова Одеси.

Декілька разів він наголосив, що рішення щодо перейменування мають приймати одесити, а не "маленька група людей".

Також Труханов згадав про памʼятник Пушкіну, який досі міська влада відмовляється демонтувати. За його словами, монумент знаходиться в історичній частині міста і перебуває під охороною ЮНЕСКО. Демонтаж призведе до "порушення цілісності і автентичності спадщини", як і перейменування вулиць в цій частині Одеси.