Через 20 років паузи у дитячу книгу повертається Ґруффало

Наступного року вийде третя частина дитячого ілюстрованого бестселеру про Ґруффало Джулії Дональдсон після 20 років перерви, пише BBC. Попередні дві частини були продані тиражем 18 мільйонів примірників.

На популярну дитячу книгу зробили спін-офи та анімаційні версії, одна з яких була номінована на "Оскар".

Перша частина "Ґруффало" вийшла у 1999 році, а друга "Дитина Ґруффало" у 2004 році. Написати продовження письменницю змотивувало занепокоєння про спад дитячого читання.

"Писати продовження завжди складно. Між публікацією "Ґруффало" та "Дитини Ґруффало" минуло п’ять років, а тепер між "Дитиною Ґруффало" та третьою книгою пройде понад 20 років. Насправді основна ідея для цієї історії у мене була давно, але я не могла придумати, як її розвинути", – сказала Дональдсон у своїй заяві.

Проте натхнення з'явилося після того, як Національний фонд грамотності Великої Британії (NLT) використав дві попередні книги у своїй програмі "Рання мова має значення".

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За даними NLT, лише 35% дітей віком від восьми до 18 років сказали, що їм подобається читати у вільний час у 2024 році. Це найнижчий рівень з моменту початку збору даних благодійною організацією у 2005 році.

У першій ілюстрованій книзі "Ґруффало" скромне мишеня зустрічає лисицю, змію та сову в глибокому темному лісі, а потім і самого Ґруффало та обманом змушує пухнастого монстра злякатися його. У другій частині нащадок персонажа вирушив на пошуки "великої, злої миші".

Аксель Шеффер та Джулія Дональдсон Грем Робертсон/The Guardian

Ілюстрації до нової частини робитиме Аксель Шеффлер, який намалював попередні дві книги. Письменниця була в захваті, що він повернувся.

Видавництво Macmillan Children's Books назвало нову книгу "свіжою та захопливою пригодою, яка має всі ознаки класики Джулії Дональдсон та Акселя Шеффлера".

Дитячі книги про Ґуффало перекладені іншими мовами, у тому числі українською.

Станом на 2024 рік в Україні частка дітей, які ніколи не читають, скоротилась з 15% до 10%. Ба більше, 25% дітей читають щодня, 41% — щотижня, а це більше, ніж у 2023. Такий приріст Галина Титиш, редакторка-засновниця УП.Життя, очільниця ГО "Вчися", пояснює зокрема катастрофічними результатами PISA (Міжнародна програма з оцінювання освітніх досягнень учнів) й відтак більшою увагою батьків до проблеми читацької грамотності.

25% дітей вважають читання улюбленим заняттям. Проте популярністю книжки, поступаються зустрічам із друзями, спілкуванню в месенджерах та використанню соцмереж.

Темпи читання зменшуються в міру дорослішання – що старшими стають діти, то більше вони починають читати для задоволення. 52% дітей читали у 2024 лише через любов до читання. Для порівняння – 39% минулого року.