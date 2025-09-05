Пів мільйона за ідею. МУР вдруге проводить премію Павла Тичини для освітян

До 14 вересня команда творчого об'єднання МУР збирає заявки на Освітню премію імені Павла Тичини.

Про це УП.Культура повідомили МУР.

"Податися може будь-хто – вчителі, студенти, учні, дослідники чи просто ті, хто цікавиться знаннями та вміє ділитися ними. Премія покликана відзначити людей, які пропонують креативні підходи до навчання й надихають інших шукати й відкривати нове. Адже саме так зароджується інтерес – через захоплення, яке спонукає копатися глибше та вивчати серйозніше", – пояснюють члени команди.

Щоб подати заявку потрібно заповнити форму реєстрації та записати відео до 1 хвилини на тему, яку вони вважають важливою для школярів та суспільства.

Також необхідно підготувати коротке есе на тему "Школа вчить знати. А хто навчить бути?".

Серед заявників оберуть 25 учасників, які візьмуть участь в півфіналі 18 жовтня 2025 року. Фінал премії відбудеться 1 листопада у Києві. Вісім найкращих лекторів проведуть відкриті лекції, які журі оцінюватиме за креативністю, простотою та правдивістю подачі.

Призовий фонд становить 500 тисяч гривень. Його розподілять між трьома переможцями:

І місце – 250 000 грн

ІІ місце – 150 000 грн

ІІІ місце – 100 000 грн

Що таке премія Павла Тичини

Творче об'єднання МУР заснувало премію у 2024 році. Тоді на участь подалися понад 200 людей з усієї України. Ідея заснувати премію імені Павла Тичини з'явилася ще до виходу альбому "Ти [Романтика]" у 2024. НА думку команди, Тичини несправедливо має погану репутацію.

Хоча Тичина піддався тиску радянської системи та все ж без нього українську культуру XX століття неможливо уявити. А на посаді Міністра освіти УРСР робив багато для освітньої системи.

"Власне, свого роду ця премія – продовження відбілювання репутації Павла Тичини. Як поет і творча особистість Тичина був розіп'ятий радянською владою. Але бувши міністром відкривав школи, закупляв підручники, проводив реформи. Після Другої світової війни була нестача вчителів, тож за час каденції Тичина виховував тисячі викладачів для того, щоб усе працювало. Мені здавалося дуже оригінальним дати премію Тичини не за мистецтво чи літературу, а за досягнення в освіті. Хоча й освіта – це теж доволі креативно", – пояснював Олександр Хоменко, засновник МУР.

Фінал у Чернівцях зібрав вісім лекторів, серед яких наймолодшій учасниці було лише 13 років. Першим лауреатом премії став аспірант КНУ Антон Столяров з лекцією про Кирило-Мефодіївське братство. Друге і третє місце посіли військовий Вадим Адамов, який розповідав про вплив молоді на хід війни та вчителька фізики Майя Ігнатенко, яка знайомила з Георгієм Гамовим, який зіграв ключову роль у розробці теорії Великого вибуху.