Кримський музей-заповідник "Херсонес Таврійський" потрапив під санкції ЄС

До нового пакету антиросійських санкцій ЄС потрапив музей-заповідник "Херсонес Таврійський" у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це пише Крим.Реалії з посиланням на опубліковані Європейським Союзом документи.

"Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну музей використав свою платформу для сприяння вторгненню та його здійсненню, включаючи організацію поставок на передову. Тому Державний музей-заповідник "Херсонес Таврійський" несе відповідальність за дії чи політику, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", – йдеться у повідомленні ЄС.

Як раніше повідомляла УП.Культура, російські археологи та забудовники повністю знищили автентичну пам’ятку давньої грецької та візантійської культури в Криму – Херсонес Таврійський. На місці розкопок світового значення спорудили новий відкритий театр. Велику частину археологічних знахідок вивезли до російських музеїв.

У 2015-2016 роках забудовники загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, що знаходились на поверхні: башти, стіни й колони. Пізніше на місці давньої цитаделі поставили античний відкритий театр, що створює навантаження близько тонни на оригінальну споруду.

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Музей-заповідник "Херсонес Таврійський" розташований у Севастополі й до анексії Криму в 2014 році був українською державною установою, підпорядкованою Міністерству культури України. Після окупації півострова контроль над музеєм перейшов до російської влади, керівництво заповідника вступило в співпрацю з окупаційною владою. Відтоді "Херсонес Таврійський" інструментом російської пропаганди – на його базі регулярно відбуваються заходи за участю високопосадовців та представників Російської православної церкви.

Сам музей-заповідник "Херсонес Таврійський" в академічному середовищі просуває проросійські наративи про культурне значення артефактів і місць розкопок, якими він керує.

Українські та міжнародні експерти неодноразово висловлювали стурбованість мілітаризацією культурного простору Криму та використанням історичних об'єктів для легітимізації окупації. ЮНЕСКО та інші міжнародні організації засуджували подібні дії, наголошуючи на тому, що Крим – це територія України в міжнародно визнаних кордонах.

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