Хор "Гомін" виконає усі хорові твори композитора Миколи Леонтовича

Хор "Гомін" під керівництвом Вадима Яценка виконає та запише всі хорові твори Миколи Леонтовича до 150-річчя українського композитора. Концерт відбудеться 31 серпня о 19:00 у Львівському органному залі.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Це перший концерт із серії "Леонтович. Хор "Гомін". Під час нього прозвучить Літургія святого Іоанна Золотоустого.

"Хорові обробки Миколи Леонтовича – це не просто гармонізації, а переосмислення, вдосконалення, висока майстерність і виняткова креативність у роботі з фольклорним матеріалом", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що квитки на концерт були розпродані ще у червні. Тому хор зробить запис концерту і його можна буде переглянути у мобільному додатку Ukrainian Live.

Микола Леонтович народився 13 грудня 1877 року у родині священника. Проте його мама часто співала українські народні пісні та брат і сестри з дитинства вчилися музики та стали співаками. Батько Миколи Дмитро хоч був і священником вмів грати на різних музичних інструментах та став першим вчителем для майбутнього композитора.

Потім у Шаргородському початковому духовному училищі вивчив спів за нотами та міг читати складні партії в церковних хорових творах.

У 1892 році Леонтович пішов у Подільську духовну семінарію в Кам'янці-Подільському, де також вчився музики, техніці співу, грі на скрипці, фортепіано тощо. Одночасно почав працювати над обробкою народних мелодій, надихаючись роботами Миколи Лисенка. Він навіть присвятив йому свій другий збірник подільських пісень у 1903 році.

Доробок Леонотовча охоплює понад 150 хорових обробок народних пісень серед яких "Щедрик", "Козака несуть", оригінальних хорових творів, духовну музику (Літургія святого Іоана Золотоустого) та незакінчену оперу "На Русалчин Великдень".

Композитор створив унікальні хорові композиції на основі народних мелодій. Його різдвяна колядка "Щедрик" стала символом новорічних свят у всьому світі.

