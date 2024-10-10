Хан Канг отримала Нобелівську премію з літератури: головне про південнокорейську письменницю

Нобелівська премія з літератури попри всі суперечності лишається однією із найважливіших та найпрестижніших літературних премій.

Щороку Шведська академія відзначає письменника, тексти якого не лише вирізняються високою мистецькою якістю, але й впливають на суспільство, звертаючись до універсальних гуманістичних цінностей. З 1901 року премія присуджувалася 116 разів, і 120 письменників є її лавреатами. До переможців попередніх років належать Йон Фоссе (2023, Норвегія), Анні Ерно (2022, Франція), Абдулразак Ґурна (2021, Велика Британія), Луїза Ґлюк (2020, США) та інші.

Лавреатом Нобелівської премії з літератури 2024 року стала південнокорейська письменниця Хан Канг. І поки всі чекають на офіційну церемонію нагородження, УП. Культура готова трошки більше розповісти про цьогорічну переможницю.

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Хто така Хан Канг?

Хан Канг — не нове імʼя на українському ринку, оскільки з її magnum opus "Вегетаріанка" український читач мав можливість ознайомитися ще у 2016 році — саме тоді Хан Канг стала лавреаткою Міжнародної Букерівської премії — не менш престижної літературної нагороди. Піку літературної карʼєри передували й інші численні більш локальні літературні відзнаки.

Хан Канг здобула Букерівську премію за роман "Вегетеріанка" у 2016 році Anadolu

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Хан Канг — перша жінка-лавреатка з Південної Кореї. У доробку авторки романи "Чорний олень", "Твої холодні руки", "Вегетаріанка", "Віє вітер", "Уроки греки", "Людські вчинки", "Біла книга" та "Я не прощаюся", збірка віршів "Я кладу вечір у шухляду", а також оповідання "Йосу", "Плоди моєї жінки" та "Вогняна саламандра".

Примірники роману "Вегетеріанка" різними мовами презентували на вручені Нобелівської премії з літератури JONATHAN NACKSTRAND

Основними темами, які хвилюють авторку є:

шизофренічність та самотність людини в сучасному світу, який вимагає окреслити власну індивідуальність, а потім випльовує її;

традиції та ритуали, які продовжують власне життя через смерть;

дослідження особистих зламів через історію та навпаки;

життя як рана;

людська жорстокість та пошук можливостей відмежуватися від неї;

памʼять про минуле, яка визначає щодення;

пошук істини через біль тощо.

Чому Хан Канг?

Лавреати останніх двох років багатьох змусили думати, чи не тікає, бува, Шведська академія в зручний закуток європоцентризму від жахаючого різноманіття викликів та гризот складного постколоніального світу, якими просякнута сучасна література.

Хан Канг на презентації одного зі своїх останніх романів "Біла книга" (The White Book) JUNG YEON-JE

Та й поки Шведська академія визначалася з остаточним рішенням, перемогу цьогоріч вкотре віщували то Цань Сюе, то Маргарет Етвуд. Це лише підкреслює наявні розлами в суспільному уявленні про те, як саме нині виглядає письменник, твори якого вирізняються і мистецькою якістю, і звертають погляд читача до універсальних цінностей.

Вперше роман "Вегетеріанка" був опублікований у 2007 році у Південній Кореї. JONATHAN NACKSTRAND

Тож Хан Канг, відзначена Нобелівською премією "за насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя", видається вдалим компромісом між тими екстремумами, до яких тяжіє буремний світ сьогодні.