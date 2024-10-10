Оголосили лауреата Нобелівської премії з літератури

Лауреатом Нобелівської премії з літератури у 2024 році стала південнокорейська письменниця Хан Канг.

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Про це оголосили на церемонії у Стокгольмі у четвер, 10 жовтня.

Нобелівський комітет зазначив, що письменницю нагородили за "її сильну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".

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The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024

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Хто така Хан Канг?

Південнокорейська письменниця Хан Канг народилася 27 листопада 1970 року в місті Кванджу. У віці дев'яти років переїхала з родиною до Сеула. Походить з письменницької родини – її батько був відомим романістом. Її брат Ган Донг Рім також є письменником.

Поряд з літературною діяльністю Хан Канг також присвячує себе мистецтву та музиці, що відображено в її творах.

Хан Канг також присвячує себе мистецтву та музиці Baik Dahum

Письменниця розпочала свою кар'єру в 1993 році з публікації віршів у журналі "Література і суспільство". У прозі дебютувала за два роки – у 1995-му – збіркою оповідань "Любов Йосу".

Міжнародну славу та Букерівську премію їй приніс роман 2015 року "Вегетаріанка". Ця книга розповідає про насильницькі наслідки, які спричиняє рішення головної героїні відмовитися від споживання м'яса.

Цікаво, що цей роман, як і роман "Монгольський слід", вона написала від руки, оскільки надмірне використання клавіатури пошкодило її зап'ястя.

Головний роман письменниці випускало в Україні у 2017-му видавництво КМ-Букс.

Книгу "Вегетаріанка" письменниця написала від руки КМ-Букс

Інші твори Хан Канг: романи "Чорний олень" (1998), "Твоя холодна рука" (2002), "Подих боротьби" (2010), "Людські діяння" (2014) та "Біла книга" (2016); поетична збірка "Я кладу вечір до шухляди" (2013); книги есеїв "Кохання та все, що навколо кохання" (2003), "Тихо проспівані пісні" (2007).

Хан Канг каже, що страждає від мігреней, але якби не вони, то ніколи б не вирішила писати.

Про Нобелівську премію з літератури

З 7 по 14 жовтня у Стокгольмі триває так званий Нобелівський тиждень. Наразі Нобелівський комітет вже назвав лауреатів у кількох галузях: з фізіології та медицини, з фізики та хімії.

Нобелівська премія з літератури була однією з п'яти відзнак, передбачених заповітом Альфреда Нобеля. Вона призначалася для особи, яка в галузі літератури створила "найвидатніший твір в напрямку ідеалізму". Під літературою мали на увазі "не тільки белетристику, але й інші твори, які в силу своєї форми і стилю мають літературну цінність".

Кандидати на літературного Нобеля висуваються щорічно до 1 лютого членами Шведської академії та інших академій, установ і товариств, подібних до неї за статутом і метою, а також університетськими викладачами літератури та філології. Також право висувати своїх кандидатів мають попередні лауреати премії та "президенти тих письменницьких товариств, які представляють літературну творчість у своїх країнах".

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Імена кандидатів є засекреченими протягом 50 років, тому будь-які імена потенційних кандидатів до та після оголошення лауреата є чутками.

Вперше Нобелівську премію з літератури вручили у 1901 році – тоді лауреатом став французький поет Рене Сюллі-Прюдом. За цей час її присуджували 116 разів, лауреатами стали 120 осіб: серед них Редьярд Кіплінг, Сельма Лагерлеф, Бернард Шоу, Томас Манн, Герман Гессе, Вінстон Черчилль, Альбер Камю, Семюел Беккет.

Представники України жодного разу не ставали нобелівськими лауреатами з літератури. Втім, серед лауреатів останніх років є дві авторки, важливі для українського/східно-європейського контексту: Ольга Токарчук (2019) та Світлана Алексієвич (2015).

Минулого року лауреатом Нобелівської премії з літератури став норвезький письменник та драматург Йон Фоссе.