Більше – не означає краще. Чому художнім музеям вигідніше зробити безкоштовний вхід – дослідження

Художні музеї США могли б працювати ефективніше, якби пропонували безкоштовний вхід. Таких висновків дійшли у дослідженні "Доступ, масштаб і частка ринку" від дослідницького центру Remuseum. У звіті зібрали дані у понад 150 установ.

Дослідники підрахували, що більшість музеїв в Америці витрачає близько 82 доларів на відвідувача за рік. Хоча музеї з найбільшими витратами щороку приваблюють не більше 9% населення у своєму регіоні. На їх думку, безкоштовний доступ міг би збільшити відвідуваність та вплив, не збільшуючи витрати.

З’ясувалося, що музеї, які пропонують безкоштовний вхід, як правило, мають нижчий показник вартості за відвідувача, ніж ті, хто беруть плату за вхід. Зокрема, у менших містах середня вартість одного відвідувача становила 55 доларів у безкоштовних музеях та 77 доларів – у платних. У великих містах теж відчувається різниця: 99 доларів – у безкоштовних музеях, та 128 доларів – з платним входом.

Дослідницький центр також виявив, що безкоштовні музеї працюють в середньому 40 годин та не скорочують кількість годин роботи на відміну від платних музеїв. Крім того, вони мають таку ж кількість виставок – у середньому 8 на рік. На рекламу для залучення відвідувачів теж витрачається приблизно однакова кількість ресурсів.

Однак, дослідники наголошують: не можуть зробити висновок, що безкоштовний вхід – це ключовий фактор ефективності, адже різниця між платним та безоплатним входом не завжди є така однозначна, тому це потребує додаткових досліджень. Також варто враховувати, що багато музеїв із безкоштовним входом беруть кошти з відвідувачів за спеціальні виставки. Водночас у тих, хто має платний вхід, часто є пільги для різних категорій людей: дітей, студентів, людей похилого віку та ветеранів.

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База даних Remuseum не містить доказів того, що плата за вхід або збільшує кількість відвідувачів музею, або знижує вартість відвідувача, зазначили в дослідженні. Насправді дані свідчать про те, що може бути навпаки: музеї з безкоштовним входом можуть просто залучити більше відвідувачів за аналогічних витрат, тим самим зменшуючи вартість кожного відвідувача. Музеї, які беруть плату за вхід, можуть просто витратити ту саму суму на меншу кількість відвідувачів.

Дослідники музеїв дізналися, що плата за відвідування музеїв – це лише 1-4% доходів музею (у туристично привабливих закладах відсоток вищий). За обмеженого бюджету важко відмовитися від навіть невеликих доходів. Тому якщо поставити безкоштовний вхід, необхідно знайти спосіб чим замінити втрачений прибуток. Для цього необхідно мати більше уявлення про музеї, йдеться у висновку звіту.

Remuseum зазначає, що це лише початок дослідження. Дослідники продовжать збирати дані та додавати також музеї, які не увійшли до переліку. Зокрема, планують зосередитися на університетських художніх музеях. Це допоможе ширше дослідити музейну сферу.

Дослідницький центр присвятить свою майбутню роботу поширенню тематичних досліджень музеїв, для яких вільний вхід приніс як більший суспільний вплив, так і більший прибуток, а також прагнучи поділитися практичними прикладами того, як музеї з вільним входом замінюють втрачений вхід і дохід від членства.

Remuseum – це незалежний дослідницький проєкт, спрямований на просування інновацій серед художніх музеїв Сполучених Штатів. Його підтримує Музей американського мистецтва Crystal Bridges у Бентонвіллі, штат Арканзас.

Перший звіт Remuseum "Музейні місії та прозорість" вийшов рік тому. У ньому дослідники опублікували зміни в місіях художніх музеїв США та проблематизували відсутність загальнодоступних даних про цю сферу.