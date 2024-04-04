Інститут нацпам'яті визнав Булгакова російським імперцем та українофобом
Експерти Українського інституту національної пам’яті (УІНП) визнали російського письменника Михайла Булгакова українофобом та імперцем за світоглядом. Тому топоніми та пам'ятники, присвячені йому, можуть вважатися символікою російської імперської політики, а їхнє перебування у публічному просторі – пропагандою країни-агресорки.
Про це йдеться у висновку УІНП.
"Письменник, не зважаючи на роки життя у Києві, зневажав українців та їхню культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності, негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників. З-поміж усіх російських письменників того часу стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні", – зазначають експерти інституту.
У висновку нагадується, що в 1919 році Булгаков дезертирував з армії УНР і приєднався до Добровольчої армії через відданість Російській імперії. Він "оспівував захоплення червоними Києва і нищення борців за Україну – "мерзенних петлюрівців".
"З позицій російської манії величі та обстоюючи єдину неподільну імперію, він у творах не подає жодного позитивного персонажа-українця, пародіює чи глузливо перекручує українську мову, глузує з української автокефальної церкви, заперечує саме існування української нації. Антиукраїнський зміст п'єси "Дни Турбиных" відзначали вітчизняні митці ще в лютому 1929 р. на з'їзді радянських українських та російських письменників у Москві", – підкреслюють в УІНП.
Автори висновку згадують ще один твір письменника – оповідання "Я убил" (1926), що на їхню думку, "повністю резонує з наративами нинішніх кремлівських пропагандистів Дугіна, Соловйова, Скабєєвої та є прототекстом сьогоднішніх закликів до нищення українців".
"Оповідання містить ідеологію фашизму: пораненого військового лікаря-українця лише за його національну приналежність убиває персонаж-лікар, альтер еґо Булгакова. Автор, лікар за фахом, художньо смакує момент убивства та, керуючись ідеєю етноциду, доводить абсурдну тезу: лікарську присягу, кодекс Гіппократа можна переступити", – йдеться у тексті.
З огляду на такі висновки експерти УІНП зазначають, що географічні об'єкти, назви юридичних осіб, пам'ятники та пам'ятні знаки, присвячені Булгакову містять символіку російської імперської політики. Тож подальше використання імені письменника у назвах є пропагандою російської імперської політики, а отже підлягають знесенню та переіменуванню.