Усі розділи
Підтримати УП

Італія повернула Іспанії понад 60 викрадених творів мистецтва

Дар'я Лобанок — 8 липня, 11:06
Італія повернула Іспанії понад 60 викрадених творів мистецтва
Дерев'яна статуя євангеліста Святий Лука повернувся до Іспанії
eurojust.europa.eu

Італія повернула до Іспанії викрадені 65 картин, вівтар та дерев’яну різьблену статую XV століття.

Про це повідомило Агентство ЄС з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюст).

Дерев’яна статуя зображує євангеліста Святого Луку. Її було викрадено з церкви Санта-Євгенія-де-Астудільйо в Паленсії у 1979 році. Після того, як статую викрали, її придбав колекціонер в Генуї, який не знав про її крадіжку.

З’ясувати, що статуя викрадена, вдалося лише після того, як родичі колекціонера у 2022 році виставили її на аукціон. Після чого розпочалася процедура реституції – повернення викраденого твору мистецтва законним власникам. Минулого тижня скульпруру повернули в Іспанію.

Італія повернула Іспанії викрадені твори мистецтва
Італія повернула Іспанії викрадені твори мистецтва
eurojust.europa.eu
РЕКЛАМА:

Разом зі статуєю італійська влада передала серію з 65 картин та вівтарний образ. Ці твори мистецтва виявили у віллі померлого німецького колекціонера та його дружини на озері Маджоре в Італії.

Після смерті колекціонера, один з фондів хотів отримати картини і для цього порушив цивільне провадження. Розслідування показало, що ці картини також були викрадені та походять з Іспанії, або мали іспанських власників.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp!
Реклама:

Головне сьогодні