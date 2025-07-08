Італія повернула Іспанії понад 60 викрадених творів мистецтва

Італія повернула до Іспанії викрадені 65 картин, вівтар та дерев’яну різьблену статую XV століття.

Про це повідомило Агентство ЄС з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюст).

Дерев’яна статуя зображує євангеліста Святого Луку. Її було викрадено з церкви Санта-Євгенія-де-Астудільйо в Паленсії у 1979 році. Після того, як статую викрали, її придбав колекціонер в Генуї, який не знав про її крадіжку.

З’ясувати, що статуя викрадена, вдалося лише після того, як родичі колекціонера у 2022 році виставили її на аукціон. Після чого розпочалася процедура реституції – повернення викраденого твору мистецтва законним власникам. Минулого тижня скульпруру повернули в Іспанію.

Італія повернула Іспанії викрадені твори мистецтва eurojust.europa.eu

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Разом зі статуєю італійська влада передала серію з 65 картин та вівтарний образ. Ці твори мистецтва виявили у віллі померлого німецького колекціонера та його дружини на озері Маджоре в Італії.

Після смерті колекціонера, один з фондів хотів отримати картини і для цього порушив цивільне провадження. Розслідування показало, що ці картини також були викрадені та походять з Іспанії, або мали іспанських власників.