Сумський обласний музей вже евакуював цінні експонати за межі області – Депратамент культури

Департамент культури Сумської ОДА затвердив евакуаційний план культурних цінностей в разі загрози та вже вивіз за межі області експонати першої та другої черги з обласного художнього музею.

Про це Сумська обласна державна адміністрація повідомила у відповідь на запит УП.Культура.

"Проведено шість місій (по 4 музейним закладам обласного підпорядкування) з переміщення предметів на більш безпечні локації з належними умовами зберігання за межами Сумської області та в її межах; крім того 2 музейними закладами сфери управління органів місцевого самоврядування проведено дві місії за межі області", - розповіли в Департаменті.

До експонатів першої та другої черги включені: предмети живопису, графіки, іконопису, археологічні знахідки з розвідок з території Сумщини, документи та книги релігійного значення, історична зброя, предмети побуту та меморіальні речі, нагороди та нагрудні знаки, етнографічні предмети, нумізматичні колекції, порцеляна, музичні інструменти, речі, що стосуються періоду Української революції 1917-1921 років тощо.

Досі, за словами пресслужби ОДА, триває інтенсивна підготовча робота щодо переміщення на визначені локації пріоритетних предметів фондового зібрання.

Для кожного комунального музейного закладу культури області визначили відповідальних музеїв-партнерів з 5 областей України.

"Між структурними підрозділами з питань культури обласних державних адміністрацій та музеями встановлені контактні зв'язки", - наголосили в Департаменті.

Музейні предмети з постійних експозицій та виставок були демонтовані та переміщені у найбільш безпечні місця музейних будівель, а допомагали з правильним упакуванням фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України.

Чому важливо евакуювати культурні цінності Сумщини

Раніше, 13 квітня, дві російські ракети влучили в середмістя Сум. Вони забрали життя 32 людей. І пошкодили чимало історичних будівель. Серед них – обласний художній музей імені Никанора Онацького. Як додали в ОДА, музейні предмети першої та другої черг евакуації з фондів Сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацького переміщені за межі області, а інші музейні предмети не постраждали.

На початку березня цього року артменеджерка Тетяна Шатц побачила на стінах цього музею картини відомих митців-модерністів, зокрема "Дівчину з відрами" Миколи Пимоненка. Що в музеї, що у відповіді обладміністрації оминули питання, чи справді роботи досі знаходяться у фондах музею. Всього установа налічує понад 17 тисяч робіт у колекції, серед них є твори Миколи Пимоненка, Василя Кричевського, Григорія Гавриленка, Архипа Куїнджі, Івана Айвазовського, Іллі Рєпіна, Марії Примаченко та багатьох інших знаних українських митців.

Також в ОДА не прокоментували ревізійні роботи з евакуації культурних цінностей з населених пунктів, наближених до фронту - Роменському, Недригайлівському, Глухівському, Конотопському, Кролевецькому, Лебединському, Охтирському, Тростянецькому, Ямпільському районах.

У відомстві зіслалися на статті 34 та 64 Конституції України, у яких ідеться, що право на інформацію в період дії правового режиму воєнного стану може підлягати обмеженням і за розпорядженням голови Сумської ОДА детальніша інформація знаходиться під грифом "Для службового користування".