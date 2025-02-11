"Їх убила Росія". В Україні створили проєкт про загиблих діячів культури

В Україні створили проєкт "Їх убила Росія: постаті української культури", присвячений пам'яті загиблих діячів культури. Роботу над ним почав Український ПЕН ще на початку повномасштабного вторгнення Росії – у лютому 2022 року.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !

У 2024 році до проєкту долучилися державні інституції та громадські організації – INDEX: Інститут документування і взаємодії, Платформа пам'яті Меморіал, Товариство Рафаеля Лемкіна, Український інститут національної пам'яті, Центр прав людини ZMINA, НеМо: Ukrainian Heritage Monitoring Lab.

Координаторкою онлайн-проєкту є журналістка і комунікаційна менеджерка Українського ПЕН Діана Делюрман.

Цілі проєкту моніторингу втрат серед українських діячів культури – не лише фіксувати імена загиблих постатей, але й вимагати притягнення до відповідальності винуватців через адвокацію справ загиблих на міжнародному рівні.

Списки загиблих діячів культури в проєкті "Їх убила Росія: постаті української культури" Скріншот з killedculturemakers.pen.org.ua

РЕКЛАМА:

"Ми об'єднали зусилля громадських і державних інституцій, щоб, зокрема, зібрані нами матеріали поширювали українські та іноземні правозахисники, журналісти, дипломати, політики з адвокаційною метою, розповідаючи світу про талановитих українців, чиє життя забрала Росія, про їхній спадок і про геноцидальну війну, яку росіяни ведуть проти нас, нашої культури та ідентичності", — зазначили ініціатори.

Наразі на онлайн-платформі проєкту зафіксовані імена 181 діяча української культури, яких вбила Росія. На сайті загиблі діячі культури об'єднані за сферами творчості, роками та обставинами загибелі.

На сайті розповідається про кожного загиблого діяча культури та обставини його загибелі Скріншот з killedculturemakers.pen.org.ua

Зазначається, що список не є вичерпним, адже доступ до тимчасово окупованих територій відсутній. Інформацію про інші злочини окупаційної армії закликають надсилати на пошту [email protected].

Минулого року Українського ПЕН та The Ukrainians Media випустили спільний проєкт "Люди культури, яких забрала війна" – серію портретів загиблих діячів культури та митців, що вимальовувалися у процесі вивчення їхнього доробку, розмов із близькими та колегами, поїздок Україною.

У ПЕН розповідали, що розпочати серію спонукала вбита російською ракетою письменниця Вікторія Амеліна, яка у передмові до окупаційного щоденника закатованого росіянами Володимира Вакуленка писала: "поки письменника читають, він живий".