15 активісток культури відзначені премією "УП 100: Сила жінок"

"Українська правда" вперше вручила премію "Сила жінок" українським лідеркам, які "наближають перемогу щоденною працею, самопожертвою та турботою про наступні покоління українців". Лауреатками премії в категорії "Культура" стали 15 мисткинь та арт-менеджерок.

"У війни жіноче обличчя. Це обличчя жінок, які в перші дні повномасштабного вторгнення приєдналися до війська або стали волонтерами. Які рухають науку та освіту, культуру та бізнес у найважчий період існування української держави", – зазначає редакція "Української правди".

До списку "Сила жінок" кожен читач Української правди міг номінувати свою кандидатку. Із запропонованого списку лавреаток визначала редакція УП та група експертів. В категорії культура експертами були продюсерка Радіо Культура Ірина Славінська, заступник директора Українського інституту Алім Алієв, політикиня Ірина Подоляк та артменеджерка Вероніка Селега.

До списку лавреаток премії "УП 100: Сила жінок" у категорії "Культура" увійшли:

художниця Алевтина Кахідзе ;

; письменниця Оксана Забужко ;

; поетка Катерина Калитко ;

; режисерка Ірина Цілик ;

; директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта ;

; співачка Джамала ;

; літературознавиця Віра Агеєва ;

; художниця Жанна Кадирова ;

; керівниця Довженко-Центру Олена Гончарук ;

; диригентка Оксана Линів ;

; акторка Ірма Вітовська-Ванца ;

; оперна співачка Людмила Монастирська ;

; майстриня з сіноплетіння Ірина Северин ;

; анонімна співачка Klavdia Petrivna ;

; реперка alyona alyona.

Окрім них, лавреатками премії "УП100: Сила жінок" стали, зокрема, правозахисниця, нобелівська лауреатка, голова організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук, керівниця медичної служби "УЛЬФ", офіцерка ЗСУ, волонтерка Аліна Михайлова, народна депутатка України, заступниця міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерія Іонанп, пані Посол України у США Оксана Маркарова та інші.

Фотозвіт з церемонії нагородження дивіться тут.