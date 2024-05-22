Третину картин із колекції Медведчука передадуть Національному художньому музею

Експерти-мистецтвознавці оглянули 285 картин з приватної колекції колишнього українського політика, кума Путіна Віктора Медведчука. 112 з них мають культурну та історичну цінність, тож їх планують передати на зберігання до Національного художнього музею України.

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Про це йдеться в повідомленні пресслужби Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Огляд картин переважно відомих українських митців XX століття проводили фахівці НХМУ.

Колекція картин Медведчука АРМА

Під час наступного засідання конкурсної комісії буде призупинено процедуру продажу цих картин та ухвалено рішення про передачу їх до музею.

Твори, що не мають культурної цінності, будуть продані через майданчик "Прозорро.Продажі". Отримані від продажу кошти поповнять бюджет України.

112 з картин мають культурну та історичну цінність АРМА

Про колекцію Медведчука

Восени 2022 року правоохоронці вилучили з будинку Медведчука в Пущі-Водиці колекцію із 316 предметів мистецтва.

Тоді видання "Слідство.Інфо" публікувало документ з переліком вилученого, а також знімки картин, які мали б висіти вдома у Медведчука та Оксани Марченко. Серед портретів кума Путіна та його дружини сумнівної цінності серед арештованих предметів мистецтва були справді цінні речі. Приміром, три роботи художника Івана Айвазовського. Також у колекції Медведчука – роботи українського живописця Володимира Орловського, російського імпресіоніста Костянтина Коровіна, українського художника-реаліста ХІХ століття Костянтина Крижицького.

Велику частину колекції складають роботи представників Закарпатської художньої школи – це роботи Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтеса. На даний момент роботи тимчасово зберігає Національний художній музей України.

Вартість ідентифікованих експертами картин з колекції Медведчука може сягати 700 тисяч доларів.

У квітні 2024 року Національне агентство з розшуку та менеджменті активів повідомило про підготовку до продажу картин з колекції Медведчука. Тоді очільниця агентства Олена Дума розповіла, що співробітники агентства провели повторний огляд колекції картин і реалізацією займеться конкурсна комісія.

Але у відповідь на повідомлення АРМА українські мистецтвознавці, арт-куратори та фахівці почали публічно висловлювати сумніви в доцільності такого розпродажу. Вони зазначали, що серед картин є твори музейного значення. Тож в умовах війни доцільніше було б не продавати їх, а зберегти у державній власності.