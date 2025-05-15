Найдорожча жива художниця: картину Марлен Дюма продали за понад 13 мільйонів доларів

На найбільшому аукціоні світу Christie's продали роботу південноафриканської художниці Марлен Дюма за 13,6 мільйонів доларів. Це рекордна ціна картини для живої мисткині, повідомляє ART News.

Продана картина "Міс Січень", написана у 1997 році, отримала оцінку від 12 до 18 мільйонів доларів.

В аукціоні виграв анонімний учасник торгів через телефонний дзвінок, який представила Сара Фрідлендер, заступниця голови аукціонного будинку Christie's з питань повоєнного та сучасного мистецтва.

"Міс Січень" Марлен Дюма artnews.com

Торги розпочалися з 9 мільйонів доларів. Коли ціна підвищилася до 11,5 мільйона доларів, зал вибухнув оплесками.

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"Міс Січень" повертає Марлен Дюма до її найпершої відомої картини "Міс Світу", яку вона створила 30 років тому, коли їй було лише 10 років. Назва цієї картини є відсилкою до її першої великої виставки "Miss Interpreted", яка відбулася в амстердамському музеї Стеделік у 1992 році, та до її картини 1988 року "Неправильно інтерпретована", яку часто вважають автопортретом.

Своєю проданою роботою, Дюма побила рекорд Дженні Севілл – однієї з найдорожчих британських художниць, який вона встановила у 2018 році. Тоді її оголений автопортрет "Підкріплена" 1992 року продали за 9,5 мільйонів фунтів стерлінгів.

У липні 2008 року картину Дюма "Відвідувач" 1995 року продали за 6,33 мільйона доларів.

"Відвідувач" Марлен Дюма artsandculture

Між 2022 і 2024 роками на аукціоні було продано 15 робіт Дюма, але лише п'ять з них продали за 1 мільйон доларів і вище, та лише дві з них перевищили високі оцінки після врахування гонорарів.

За даними бази цін Artnet, більшість робіт Дюма, що з'явилися на аукціонах протягом цього трирічного періоду, були продані в Парижі, Лондоні та Гонконзі.

Марлен Дюма вважається однією з найвпливовіших сучасних художниць. Протягом останніх чотирьох десятиліть вона досліджує складність ідентичності та репрезентації у своїй роботі.

Мисткиня народилася у Південній Африці. У 1976 році переїхала до Амстердаму, донині живе та працює там.

Дюма – лауреатка Дюссельдорфської мистецької премії (2007), премії імені Рольфа Шока в галузі образотворчого мистецтва (2011), премії Йоханнеса Вермера (2012) та премії Ганса Тео Ріхтера з малювання та графіки (2017).

Роботи художниці представлені в музейних колекціях по всьому світу. Зокрема в Інституті мистецтв Чикаго, Центрі Помпіду в Парижі, Фонді Бейелера в Базелі, у Гаазі, Художньому музеї в Лос-Анджелесі, Музеях сучасного мистецтва в Токіо, Франкфурті, Нью-Йорку та Сан-Франциско, а також у музеях Амстердаму та Великобританії.