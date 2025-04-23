Американська художниця Барбара Крюгер розмалювала "Інтерсіті" Укрзалізниці

З 1 травня по 14 липня в Україні курсуватиме потяг, який розмалювала американська художниця Барбара Крюгер. Її робота називається "Без назви".

Про це повідомило The Art Newspaper.

Мисткиня розмалювала вагони "Інтерсіті" Укрзалізниці. Свій перший рейс потяг здійснить із Київ-Пасажирського до станції Дарниця на околиці міста. Маршрут проходитиме по країні із зупинками на станціях у Львові, Харкові, Краматорську, Полтаві, Вінниці та Хмельницькому.

Барбара Крюгер розробила інсталяцію на замовлення громадської культурної організації RIBBON International спільно з Українською залізницею.

Кураторка проєкту Марія Ісерліс розповіла, що Барбара надихнулася агітпоїздами Василя Єрмилова 1920 років, які містили революційні гасла та поширювали пропагандистські меседжі радянських часів у сільській частині України.

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Текст на потязі написаний українською мовою. Для Крюгер було важливо, щоб люди могли зрозуміти написи та не відчувати, що це чуже.

"Поїзд для неї є символом солідарності", – каже Ісерліс.

Американська художниця Барбара Крюгер відома своїми сміливими, провокаційними текстами, які торкаються проблем сучасності. Вони закликають перехожих зупинитися, подумати та переоцінити світ навколо.

У замовленому проєкті "Без назви (Знову ще один)" написані такі рядки:

"ЩЕ ОДИН ДЕНЬ ЩЕ ОДНА НІЧ ЩЕ ОДНА ТЕМІНЬ ЩЕ ОДНЕ ЗАРЕВО ЩЕ ОДИН ЦІЛУНОК ЩЕ ОДИН БІЙ ЩЕ ОДНА ВТРАТА ЩЕ ОДИН ЗДОБУТОК ЩЕ ОДНЕ БАЖАННЯ ЩЕ ОДИН ГРІХ ЩЕ ОДНА ПОСМІШКА ЩЕ ОДНА СЛЬОЗА ЩЕ ОДНА НАДІЯ ЩЕ ОДИН СТРАХ ЩЕ ОДНА ЛЮБОВ ЩЕ ОДИН РІК ЩЕ ОДНА СУПЕРЕЧКА ЩЕ ОДНЕ ЖИТТЯ"

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