"Зійшов місяць над Дніпром": Картина Івана Марчука побила аукціонний рекорд

В суботу, 8 червня, на київському аукціоні Goldens картину Івана Марчука продали за рекордну для України суму. За пейзаж під назвою "Зійшов місяць на Дніпром" новий власник заплатив 250 тисяч доларів.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Про це йдеться на сайті аукціонного дому. У своїх соціальних мережах Goldens написали, що загальна сума з комісією та авторським збором склала 300 тисяч доларів.

Полотно розмірами 70 на 100 сантиметрів було створене у 1980 році та зберігалося у приватній колекції. На ньому зображений нічний краєвид українського села. Попередньо "Зійшов місяць над Дніпром" оцінювали у 150-200 тисяч доларів. Після продажу новим власником також став приватний колекціонер.

Цей лот побив рекорди серед продажів сучасних українських митців, а також серед картин самого Івана Марчука. У 2022 році полотно "Сад спокуси" продали на благодійному аукціоні Art can help за 120 тисяч доларів. Тоді організатор події – український аукціонний дім Goldens – відправив половину отриманих коштів у фонд "Повернись живим" на потреби Збройних сил України.

Нині ж в рамках аукціону "Колекційне класичне мистецтво" велися торги за 42 роботи. У неочікувано велику суму була оцінена керамічна композиція харківської мисткині Ольги Рапай (1929 - 2012). Робота "Арлекін та П’єро" пішла з молотка за 35 тисяч доларів, коли оцінкова вартість становила 10-15 тисяч.

Роботи Ольги Рапай зберігаються в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва, Національному художньому музеї України, Національному музеї Тараса Шевченка у Києві та інших музейних та приватних зібраннях в Україні та за кордоном. GOLDENS

"Дана сума перевищила не лише усі попередні продажі робіт скульпторки, а й української кераміки вцілому. Даний результат є яскравим показником підвищення інтересу до української кераміки, що набирає обертів останнім часом", – написали в аукціонному домі.

Торги також велися за роботи Абрама Маневича, Ісаака Пайлеса, Андрія Коцки, Миколи Глущенка, Олексія Шовкуненка, Ірини Беклемішевої, Ференца Семана, Романа Сельського, Ладо Гудіашвілі, Опанаса Заливахи, Миколи Максименка.

Про Івана Марчука

Іван Марчук – Народний художник України, лавреат Національної премії Шевченка.

Його авторська техніка живопису під назвою "пльонтанізм" є нашаруванням дрібних ліній, з яких будується композиція кольору та світла. Доробок живописця налічує майже 5000 творів.

У 2006 році його прийняли до "Золотої гільдії" Міжнародної академії сучасного мистецтва у Римі (Accademia di belle arti di Roma). Також Іван Марчук став почесним членом наукової ради закладу.

У 2007 році він потрапив до рейтингу британського видання Daily Telegraph – "100 геніїв сучасності". У ньому Марчук посів 72 місце.