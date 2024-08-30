Київський культурний центр запускає програму психологічної підтримки для дружин військових

Культурний центр DRAMAN у Києві розпочинає програму психологічної підтримки для жінок. Дружини військовослужбовців навчатимуться театральним практикам й покращуватимуть навички управлення емоціями, імпровізації та адаптації до обставин.

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Перші тренінги заплановані на вересень 2024 року, повідомила УП.Культура пресслужба центру.

Основна мета програми – покращити психоемоційний стану учасниць, зниження рівня стресу та тривоги, відновлення моральних сил, необхідних для підтримки військовослужбовців. Програма складатиметься з 8 модулів тривалістю 1,5 – 2 години кожен, а по закінченню навчання організують випускну виставу.

"Головний результат проекту – це стан військового, який знаходиться в зоні бойових дій та виконує бойові завдання. На цей стан значною мірою впливає підтримка його найближчих людей - дружини, дітей, батьків. Для цієї підтримки потрібно багато психологічних ресурсів. Надати їх - і є наше завдання у цьому проєкті", – додав директор DRAMAN Олександр Сітухо.

Базою для занять є імерсивний театралізований тренінг "Метаморфози". За принципом цього тренінгу результати отримали понад 300 осіб з різних категорій населення – особи похилого віку, ВПО, батьки дітей інвалідів та інші.

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Взяти участь у програмі можуть жінки, що наразі проживають у Києві. Заповнити форму можна за посиланням. Крім того, заявки приймають через окремі підприємства та установи "які піклуються про своїх співробітниць та усвідомлюють свою соціальну відповідальність". Участь у заходах безкоштовна.

"Наші учасниці, дружини військовослужбовців, часто стикаються з емоційним виснаженням, стресом та ізоляцією. Через методи арттерапія та живого спілкування вони зможуть знайти підтримку, відкрити в собі нові ресурси та розвинути важливі софт скіли, необхідні для адаптації до викликів сьогодення. Проєкт надає унікальну можливість не лише висловити свої почуття, але й навчитися ефективно долати труднощі. Негативні події, як і позитивні – тимчасовість, з якою ми маємо вміти виносити для себе найкраще", – описала проєкт психологиня Юлія Войтенко.

Проєкт реалізується за підтримки Міністерства культури, освіти та науки Нідерландів, української громадської організації Kyiv Contemporary Music Days.

Про культурний центр DRAMAN

Театральна компанія DRAMAN заснована у квітні 2022 року в Києві. Місією компанії є системна підтримка нових театральних проєктів та особистостей. Також DRAMAN спеціалізується на розробці та реалізації освітніх, благодійних, КСВ (корпоративна соціальна відповідальність) та ESG ("довкілля", "соціальна сфера", "корпоративне управління") проєктів.

Раніше компанія вже проводила подібні тренінги. Зокрема, навесні 2023 року було розпочато проєкт "Право на мрію", в рамках якого понад 2000 безкоштовних квитків до театрів Києва розповсюдили серед сімей військовослужбовців, ветеранів, ВПО, військових лікарів та волонтерів.

Також спільно з БФ "Життєлюб" та Міжнародною організацією HIAS реалізується проєкт театральної студії для осіб старшого віку. В рамках проєкту пройшли навчання близько 200 осіб, поставлено 3 аматорські вистави. Одна з вистав, за словами організаторів, була номінована на статус національного рекорду України.