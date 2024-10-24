Київський театр створив відеоверсію вистави про дітей, яких викрала Росія

Київський академічний театр "Золоті Ворота" створив відеоверсію своєї вистави "Я повернуся" режисерки Анни Турло за п'єсою Оксани Гриценко. Виставою про дітей з півдня України, яких від початку повномасштабного вторгнення масово депортувала Росія, театр наприкінці серпня відкрив 45-й сезон.

Стежте за найважливішими подіями української культури в Telegram i WhatsApp !

П'єса Оксани Гриценко розповідає про трьох підлітків з Херсонщини, які опиняються в дитячому таборі в окупованому Криму. Там вони намагаються осмислити, що відбувається, опиратися проросійській пропаганді, водночас продовжуючи жити своє підліткове життя.

"Я брала інтерв'ю у підлітків із Херсону, які були в кримських таборах і потім змогли повернутися в Україну. Я дізналася у них не лише про факти, а й про кольори, запахи Криму, про мову, якою вони спілкувалися, про жарти, про дружбу, про булінг, про страх, про сум за мамою і бажання повернутися додому", – розповіла драматургиня.

Вистава "Я повернуся" Анастасія Мантач / "Золоті ворота"

Режисерка Анна Турло познайомилась з текстом п'єси під час резиденції в Чехії. Там організувала читку для чеського глядача. За її словами, вистава – це розмова на серйозну тему в неочікуваному форматі: "Герої проживають пригоди, бачать “страшними” речі, які видались би кумедними дорослим, і навпаки – по-дитячому осмислюють ті події, які є справді страшними".

РЕКЛАМА:

Вистава розповідає про трьох підлітків з Херсонщини, які опиняються в окупованому Криму Анастасія Мантач / "Золоті ворота"

Режисером зафільмованої версії вистави став Іван Шоха ("Фінгермен", "Смачного"). До неї додали кадри з реального закинутого дитячого табору, щоб краще передати атмосферу вкраденого дитинства.

За словами режисера, для перенесення сценічної роботи в аудіовізуальний простір використали низку кіноприйомів, які неможливі під час живого виконання вистави.

"Вдалося створити паралельний простір дитячого табору "Гармонія", у який візуально зануриться глядач у потрібні моменти. Так глядач зможе глибше зрозуміти історію кожного персонажа, а також візуально побачити демонічний бік виховательки в дитячому таборі", - додав Шоха.

В основу п'єси лягли інтерв'ю з дітьми Анастасія Мантач / "Золоті ворота"

За задумом команди, відеоверсія вистави та можливість переглянути її онлайн розширить аудиторію розмови про нагальну проблему із поверненням українських дітей. Також її зможуть переглянути ті, хто перебуває за кордоном.

Прем'єра зафільмованої вистави вистави відбудеться 25 жовтня о 19:00 на YouTube та Facebook сторінках театру. Після цього "Я повернуся" можна буде переглянути на платформі Dramox.