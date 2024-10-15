Легендарна опера "Король Артур" у Києві ставить питання, чи готові ми до перемоги

12 і 13 жовтня на сцені Національної філармонії України відбулися покази англійської напівопери "Король Артур: у пошуках героя" від "батька" цього жанру Генрі Персела. Українське трактування представила формація Open Opera Ukraine. Драматичні актори оповідали зі сцени українською, а співаки ілюстрували дійство англійською мовою.

Вистава, вперше представлена світові 333 роки тому, виявилася суголосною з чинною українською воєнною реальністю. А тексти англійця Джона Драйдена, адаптовані (а по суті – наново переписані) українським драматургом Андрієм Бондаренком, звучали актуально й органічно впліталися в барокову музику Персела. Враженнями після перегляду опери поділилася музична оглядачка УП.Культура Наталка Писанка.

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Прем'єрою "Короля Артура" Open Opera Ukraine повертається до музичного життя Києва і до своїх витоків, а саме – до постановок барокових опер. Попереднім проєктом у цьому напрямку була опера "Ацис і Галатея" Генделя ще 2019-го. Наступним постановкам спершу завадила пандемія, а згодом – повномасштабне вторгнення.

"Король Артур" – не випадковий вибір. Крізь призму відомого міфу іншої культури він дає можливість нам поглянути на себе. Оригінальний англійський жанр "семі-опера" (буквально "напівопера") поєднав драматичний театр з театром музичним, тож у постановці були задіяні і професійні актори, й оперні співаки. А музичну канву опери сплели учасники ансамблю солістів "Київська камерата".

Володимир Щур ( First Saxon - Priest - Priest Nereid) Руслан Сингаєвський

ВІДЕО ДНЯ

Компактний сценічний простір Національної філармонії України, з одного боку, окреслив виклики для постановників, з іншого – позбавив глядачів "радості" пишних декорацій і надмірного пафосу. Завдяки цьому творці опери створили "простір довіри", в якому розповіли позачасову і знову актуальну історію про героїзм, боротьбу, стійкість і, безперечно, кохання.

Наталія Хмілевська, хормейстерка Руслан Сингаєвський

Цю сімейну атмосферу на сцені відзначив іспанський диригент Рок Фаргас, для якого постановка опери стала своєрідним подвійним дебютом: він вперше працював з "Королем Артуром" Персела і вперше – з українськими оперними співаками.

Рок Фаргас співає зі сцени українською Руслан Сингаєвський

Рок Фаргас, який уже втретє в Україні у воєнний час, заворожує своєю харизмою і незаангажованим поглядом на музику. Цього разу він разом з іншими учасниками опери проспівав українською один куплет арії і тричі зривав овації: на відкритій репетиції та двох повноцінних показах опери.

Рок Фаргас вже втретє відвідує Україну для виступів Руслан Сингаєвський

Режисерці Олені Савчук мінімумом засобів вдалося досягнути максимальної виразності кожного з героїв на сцені. Рухи, пластика, освітлення точно передавали сказане акторами і синхронізувалися з музикою.

Гості, які відвідали прем'єрний показ семі-опери Руслан Сингаєвський Гості, які відвідали прем'єрний показ семі-опери Руслан Сингаєвський Гості, які відвідали прем'єрний показ семі-опери Руслан Сингаєвський Гості, які відвідали прем'єрний показ семі-опери Руслан Сингаєвський Гості, які відвідали прем'єрний показ семі-опери Руслан Сингаєвський Гості, які відвідали прем'єрний показ семі-опери Руслан Сингаєвський Гості, які відвідали прем'єрний показ семі-опери Руслан Сингаєвський Гості, які відвідали прем'єрний показ семі-опери Руслан Сингаєвський Гості, які відвідали прем'єрний показ семі-опери Руслан Сингаєвський Гості, які відвідали прем'єрний показ семі-опери Руслан Сингаєвський Гості, які відвідали прем'єрний показ семі-опери Руслан Сингаєвський Гості, які відвідали прем'єрний показ семі-опери Руслан Сингаєвський

Не менш важливою складовою атмосфери "Короля Артура" є костюми. Дизайнер Дмитро Гібшман підтримав популярний у провідних театрах світу підхід "екологічного мистецтва" і апсайклінгу – коли речі або відходи використовуються повторно і набувають нового значення.

Дизайнер Дмитро Гібшман перед виставою Руслан Сингаєвський

Починається дійство спойлером: актори зі сцени оголошують репетицію казки про перемогу добра над злом. Хоча далі вони розмірковують: то все ж, про що ця історія? – Про шлях до перемоги? Про віру в себе? Про кохання?... Але обоє зголошуються: потрібна музика, без неї – ніяк.

Олександр Пилипчук (Second Saxon Priest - Comus) Руслан Сингаєвський

Музика Персела не вимагає пояснень, вона позачасова і передає палітру яскравих людських емоцій: любов, страх, надію, зневіру… Це те, що ми переживаємо щодня в умовах війни. Кожен з нас разом з героями опери ніби проходить випробування на стійкість, адже ніхто не знає, коли саме добро переможе зло, і що буде після того.

Олена Піньковська (Philidel - Shepherdess - Syren) Руслан Сингаєвський

Тут легендарні герої переплітаються з реальними – зворушливою сценою у фіналі було вшанування полеглих захисників, один з них – учасник оперних постановок Open Opera Ukraine Ігор Воронка, який загинув на фронті у липні цього року.

Живі дерева на сцені - клени - планують висадити у парку на честь загиблих героїв Руслан Сингаєвський

Вразила гра оперних співаків: більшість з них виконували кілька ролей. Їм доводилося швидко змінювати образи, але це було переконливо. Під час арії Генія Холоду у виконанні Романа Арабаджі тіло буквально пронизувало морозом.

Роман Арабаджі (Cold Genius- Aeolus) Руслан Сингаєвський

Англійський письменник і мистецтвознавець Саймон Манді спеціально для українського проєкту написав есей – історію про короля Артура: якою вона була в Англії і як вона перегукується з сучасною Україною. Манді каже: так, Україна переживає серйозні випробування, але вона також потребує видовищ, яке дають надію.

Проте ця напівопера – не просто обнадійливе видовище, яке допомагає глядачам на кілька годин випірнути з пекельної реальності, в якій вони живуть щодня. "Король Артур" Персела залишає по собі багато питань. Чи справді кожен з нас в умовах війни – герой? Чому ми так любимо створювати кумирів-напівбогів, замість того, щоб гуртуватися довкола реальних лідерів? Чому ті самі "герої" не відчувають відповідальності за тих, хто їх обрав і хто їм довіряє?

Дар'я Творонович і Павло Логвін Руслан Сингаєвський

Відповіді можна шукати, переглядаючи "Короля Артура" українського виробництва, за це окрема подяка Open Opera Ukraine. По собі вони залишили відеострім відеострім у вільному доступі.