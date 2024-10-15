Легендарна опера "Король Артур" у Києві ставить питання, чи готові ми до перемоги
12 і 13 жовтня на сцені Національної філармонії України відбулися покази англійської напівопери "Король Артур: у пошуках героя" від "батька" цього жанру Генрі Персела. Українське трактування представила формація Open Opera Ukraine. Драматичні актори оповідали зі сцени українською, а співаки ілюстрували дійство англійською мовою.
Вистава, вперше представлена світові 333 роки тому, виявилася суголосною з чинною українською воєнною реальністю. А тексти англійця Джона Драйдена, адаптовані (а по суті – наново переписані) українським драматургом Андрієм Бондаренком, звучали актуально й органічно впліталися в барокову музику Персела. Враженнями після перегляду опери поділилася музична оглядачка УП.Культура Наталка Писанка.
Стежте за найважливішими подіями української культури в Telegram i WhatsApp!
Прем'єрою "Короля Артура" Open Opera Ukraine повертається до музичного життя Києва і до своїх витоків, а саме – до постановок барокових опер. Попереднім проєктом у цьому напрямку була опера "Ацис і Галатея" Генделя ще 2019-го. Наступним постановкам спершу завадила пандемія, а згодом – повномасштабне вторгнення.
"Король Артур" – не випадковий вибір. Крізь призму відомого міфу іншої культури він дає можливість нам поглянути на себе. Оригінальний англійський жанр "семі-опера" (буквально "напівопера") поєднав драматичний театр з театром музичним, тож у постановці були задіяні і професійні актори, й оперні співаки. А музичну канву опери сплели учасники ансамблю солістів "Київська камерата".
Компактний сценічний простір Національної філармонії України, з одного боку, окреслив виклики для постановників, з іншого – позбавив глядачів "радості" пишних декорацій і надмірного пафосу. Завдяки цьому творці опери створили "простір довіри", в якому розповіли позачасову і знову актуальну історію про героїзм, боротьбу, стійкість і, безперечно, кохання.
Цю сімейну атмосферу на сцені відзначив іспанський диригент Рок Фаргас, для якого постановка опери стала своєрідним подвійним дебютом: він вперше працював з "Королем Артуром" Персела і вперше – з українськими оперними співаками.
Рок Фаргас, який уже втретє в Україні у воєнний час, заворожує своєю харизмою і незаангажованим поглядом на музику. Цього разу він разом з іншими учасниками опери проспівав українською один куплет арії і тричі зривав овації: на відкритій репетиції та двох повноцінних показах опери.
Режисерці Олені Савчук мінімумом засобів вдалося досягнути максимальної виразності кожного з героїв на сцені. Рухи, пластика, освітлення точно передавали сказане акторами і синхронізувалися з музикою.
Не менш важливою складовою атмосфери "Короля Артура" є костюми. Дизайнер Дмитро Гібшман підтримав популярний у провідних театрах світу підхід "екологічного мистецтва" і апсайклінгу – коли речі або відходи використовуються повторно і набувають нового значення.
Починається дійство спойлером: актори зі сцени оголошують репетицію казки про перемогу добра над злом. Хоча далі вони розмірковують: то все ж, про що ця історія? – Про шлях до перемоги? Про віру в себе? Про кохання?... Але обоє зголошуються: потрібна музика, без неї – ніяк.
Музика Персела не вимагає пояснень, вона позачасова і передає палітру яскравих людських емоцій: любов, страх, надію, зневіру… Це те, що ми переживаємо щодня в умовах війни. Кожен з нас разом з героями опери ніби проходить випробування на стійкість, адже ніхто не знає, коли саме добро переможе зло, і що буде після того.
Тут легендарні герої переплітаються з реальними – зворушливою сценою у фіналі було вшанування полеглих захисників, один з них – учасник оперних постановок Open Opera Ukraine Ігор Воронка, який загинув на фронті у липні цього року.
Вразила гра оперних співаків: більшість з них виконували кілька ролей. Їм доводилося швидко змінювати образи, але це було переконливо. Під час арії Генія Холоду у виконанні Романа Арабаджі тіло буквально пронизувало морозом.
Англійський письменник і мистецтвознавець Саймон Манді спеціально для українського проєкту написав есей – історію про короля Артура: якою вона була в Англії і як вона перегукується з сучасною Україною. Манді каже: так, Україна переживає серйозні випробування, але вона також потребує видовищ, яке дають надію.
Проте ця напівопера – не просто обнадійливе видовище, яке допомагає глядачам на кілька годин випірнути з пекельної реальності, в якій вони живуть щодня. "Король Артур" Персела залишає по собі багато питань. Чи справді кожен з нас в умовах війни – герой? Чому ми так любимо створювати кумирів-напівбогів, замість того, щоб гуртуватися довкола реальних лідерів? Чому ті самі "герої" не відчувають відповідальності за тих, хто їх обрав і хто їм довіряє?
Відповіді можна шукати, переглядаючи "Короля Артура" українського виробництва, за це окрема подяка Open Opera Ukraine. По собі вони залишили відеострім відеострім у вільному доступі.