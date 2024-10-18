Назвали переможців премії кінокритиків "Кіноколо 2024"

У четвер, 17 жовтня, стали відомі лауреати Сьомої Національної премії кінокритиків "Кіноколо". Їх традиційно оголошують в перший день фестивалю Київський тиждень критики.

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Третій рік поспіль нагородження переможців відбувалося в прямому ефірі телеканалу "Суспільне Культура". Ведучою церемонії стала членкиня Спілки кінокритиків України Людмила Чиркова. Перед врученням нагород організатори вшанували кінематографістів, які загинули на війні.

Одного з переможців оголошувала Ірма Вітовська Настя Телікова

Найбільшу кількість нагород отримала стрічка "Сірі бджоли" Дмитра Мойсеєва за романом Андрія Куркова: за Найкращий повнометражний ігровий фільм, Найкращу режисуру та Найкращого актора.

Стрічка "Фрагменти льоду" Марії Стоянової здобула перемогу у двох номінаціях – Найкращий документальний фільм та Відкриття року.

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Повний список переможців премії "Кіноколо 2024":

Найкращий повнометражний ігровий фільм

"Сірі бджоли", режисер Дмитро Мойсеєв

Найкраща режисура

Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли")

Найкраща акторка

Олена Узлюк ("Уроки толерантності")

Найкращий актор

Віктор Жданов ("Сірі бджоли")

Найкращий сценарій фільму

Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дар'я Аверченко ("Редакція")

Відкриття року

"Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова

Найкращий повнометражний документальний фільм

"Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова, продюсери Аліна Горлова, Максим Наконечний

Найкращий короткометражний документальний фільм

"Там, де закінчується Росія", режисер Олексій Радинський, продюсерка Люба Кнорозок

Кадр з фільму "Там, де закінчується Росія"

Найкращий короткометражний ігровий фільм

"Додаткові сцени", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук, продюсер Віктор Шевченко

Найкращий анімаційний фільм

"Я померла в Ірпені", режисерка Анастасія Фалілеєва, продюсери Анастасія Фалілеєва, Мартін Вандас, Юрай Красногорськи

За досягнення

Ольга Бірзул, книга "Твоя книга про кіно"

"Твоя книга про кіно" Ольги Бірзул Книгарня "Є"

Про премію "Кіноколо"

Національна премія кінокритиків "Кіноколо" заснована у 2018 році, вручається щороку. Відзначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків. Переможців визначає Комітет Національної премії кінокритиків. До його складу входять 57 кінокритиків та кінознавців, які є членами ФІПРЕССІ, та авторів, чиї тексти та аналітичні матеріали публікуються в українських ЗМІ.

У попередні роки найкращими фільмами "Кінокола" ставали "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Додому" Нарімана Алієва, "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.