Оголошено номінантів на національну премію "Кіноколо 2024"

Сьома Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила номінантів на нагороду за 2024 рік.

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Найбільшу кількість номінацій здобула стрічка "Медовий місяць" Жанни Озірної – у неї їх п'ять. Також серед лідерів фільми "Редакція" Романа Бондарчука, "Сірі бджоли" Дмитро Мойсеєва та "Уроки толерантності" Аркадія Непиталюка – у них по чотири.

Цього року нагороди вручать в 11 номінаціях: вперше буде обрано найкращий повнометражний та короткометражний документальні фільми в двох окремих категоріях.

Переможців традиційно оголосять на церемонії у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" – 17 жовтня 2024 року. Ведучою церемонії стане членкиня Спілки кінокритиків України Людмила Чиркова. Вже втретє вручення премій транслюватиме "Суспільне Культура".

Список номінантів на премію "Кіноколо 2024":

Найкращий повнометражний ігровий фільм

"Медовий місяць" , режисерка Жанна Озірна, продюсер Дмитро Суханов;

, режисерка Жанна Озірна, продюсер Дмитро Суханов; "Редакція" , режисер Роман Бондарчук, продюсерки Дарʼя Бассель, Дарʼя Аверченко;

, режисер Роман Бондарчук, продюсерки Дарʼя Бассель, Дарʼя Аверченко; "Сірі бджоли" , режисер Дмитро Мойсеєв, продюсерка Іванна Дядюра;

, режисер Дмитро Мойсеєв, продюсерка Іванна Дядюра; "Уроки толерантності", режисер Аркадій Непиталюк, продюсер Сергій Лавренюк.

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Найкраща режисура

Роман Бондарчук ("Редакція");

("Редакція"); Сергій Маслобойщиков ("Яса");

("Яса"); Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли");

("Сірі бджоли"); Марія Стоянова ("Фрагменти льоду").

Найкращий актор

Найкраща акторка

Ірина Нірша ("Медовий місяць");

("Медовий місяць"); Жанна Озірна ("Редакція");

("Редакція"); Алла Сергійко ("Яса");

("Яса"); Олена Узлюк ("Уроки толерантності").

Найкращий сценарій фільму

Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли");

("Сірі бджоли"); Аркадій Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантності");

("Уроки толерантності"); Жанна Озірна ("Медовий місяць");

("Медовий місяць"); Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дар'я Аверченко ("Редакція").

Найкращий повнометражний документальний фільм

"Мирні люди" , режисерка Оксана Карпович;

, режисерка Оксана Карпович; "Реал" , режисер Олег Сенцов;

, режисер Олег Сенцов; "Сентиментальна подорож до планети Параджанова" , режисер Тарас Томенко;

, режисер Тарас Томенко; "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова.

Найкращий короткометражний документальний фільм

"Вибухи біля музею" , режисери Роман Хімей, Ярема Малащук;

, режисери Роман Хімей, Ярема Малащук; "Войси з Бахмута" , режисер та продюсер Ігор Бабаєв;

, режисер та продюсер Ігор Бабаєв; "Під знаком якоря" , режисер Тарас Співак;

, режисер Тарас Співак; "Там, де закінчується Росія", режисер Олексій Радинський.

Найкращий короткометражний ігровий фільм

"Войси з Бахмута" , режисер та продюсер Ігор Бабаєв;

, режисер та продюсер Ігор Бабаєв; "Додаткові сцени" , режисери Роман Хімей, Ярема Малащук;

, режисери Роман Хімей, Ярема Малащук; "Кінець історії" , режисер та продюсер Станіслав Битюцький;

, режисер та продюсер Станіслав Битюцький; "Сьома зміна" , режисерка та продюсерка Наталія Ільчук;

, режисерка та продюсерка Наталія Ільчук; "Увага, добрий пес!", режисерка Аделіна Борець.

Найкращий анімаційний фільм

"Міст" , режисер та продюсер Микита Лиськов;

, режисер та продюсер Микита Лиськов; "Сага про корову-русалку" , режисер та продюсер Сашко Даниленко;

, режисер та продюсер Сашко Даниленко; "Спукі Лупс" , режисер та продюсер Стас Сантімов;

, режисер та продюсер Стас Сантімов; "Я померла в Ірпені", режисерка Анастасія Фалілеєва.

Відкриття року

"Медовий місяць" , режисерка Жанна Озірна;

, режисерка Жанна Озірна; "Порцелянова війна" , режисер Слава Леонтьєв, Брендан Белломо;

, режисер Слава Леонтьєв, Брендан Белломо; "Фрагменти льоду" , режисерка Марія Стоянова;

, режисерка Марія Стоянова; "Nice Ladies", режисерка Марія Пономарьова.

За досягнення

Ольга Бірзул , книга "Твоя книга про кіно";

, книга "Твоя книга про кіно"; Антельм Відо , книга Ciné-Ukraine, histoire(s) d’indépendance / Кіно-Україна, історія(ї) незалежності;

, книга Ciné-Ukraine, histoire(s) d’indépendance / Кіно-Україна, історія(ї) незалежності; Володимир Войтенко , відновлення друкованого часопису екранних мистецтв "КІНО-КОЛО", 2024 1 (39) – Україна в огні;

, відновлення друкованого часопису екранних мистецтв "КІНО-КОЛО", 2024 1 (39) – Україна в огні; Довженко-Центр (кураторська група: Альона Пензій, Олександр Телюк, Станіслав Битюцький), виставка "Ріка кричала, вила, як поранений звір".

Про премію "Кіноколо"

Національна премія кінокритиків "Кіноколо" заснована у 2018 році, вручається щороку. Відзначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків.

Переможців визначає Комітет Національної премії кінокритиків. До його складу входять 57 кінокритиків та кінознавців, які є членами ФІПРЕССІ, та авторів, чиї тексти та аналітичні матеріали публікуються в українських ЗМІ.

Режисерка Катерина Горностай з відзнакою у 2021-му Київський тиждень критики / Facebook

У попередні роки найкращими фільмами "Кінокола" ставали "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Додому" Нарімана Алієва.