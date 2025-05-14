Книга Вікторії Амеліної увійшла до фіналу премії Джорджа Орвелла

Недописана книга Looking at Women, Looking at War" ("Дивлячись на жінок, які дивляться на війну") Вікторії Амеліної увійшла до списку фіналістів премії Джорджа Орвелла у категорії Political Writing ("Політичний нонфікшн").

Про це повідомили на сайті премії.

Книга Амеліної поєднує щоденникові записи, інтерв'ю, репортажі з місць воєнних злочинів та поезію.

Цю книгу Амеліна анонсувала на 29-му BookForum у Львові. Вона розповідала, що англійською пише книгу про українок, які "в різний спосіб намагаються досягти справедливості чи то пак правосуддя".

Авторка не встигла закінчити книгу – вона загинула у 2023 році внаслідок отриманого поранення у Краматорську.

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"Це мемуари про війну, яка ще не закінчилася. Однак від першого розділу до кінця сила образу жінок, які спостерігають за війною, невблаганна та необхідна. Амеліна вирушає на відпочинок зі своїм маленьким сином, поки війна женеться за нею та всіма іншими в Україні. Вона заповнює заявку на фінансування літературного фестивалю, стоячи в черзі в аеропорту, перевіряючи новини на телефоні та "думаючи про свій новий пістолет і про те, чому я, недалекозорий книжковий хробак, вирішила його купити". Так розгортається чудово написана книга, технічно незавершена, але з трагічною повнотою, – зазначило журі премії.

Героїнями книжки стали: документаторка Truth Hounds з позивним "Казанова", репортерки Євгенія Подобна і Віра Курико-Агієнко, правозахисниці Олександра Матвійчук, Лариса Денисенко, Катерина Рашевська, історикиня Олена Стяжкіна, письменниця Світлана Поваляєва, директорка Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук, бібліотекарка Юлія Какуля-Данилюк, адвокатка і військова Євгенія Закревська, громадська активістка Ірина Довгань, поетка, колишня дружина вбитого письменника Володимира Вакуленка Ірина Новіцька. Їхні фото для книжки зробила Юлія Кочетова.

Книгу Вікторії Амеліної опублікували у видавництві William Collins у 2025 році, а передмову до неї написала Маргарет Етвуд.

Вікторія Амеліна – українська письменниця та громадська діячка, яка стала лауреаткою літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського та номінанткою на Літературну нагороду Центральної Європи Angelus.

Після початку великої війни Вікторія призупинила написання художніх творів і стала членкинею організації Truth Hounds, яка документує порушення прав людини в Україні та інших країнах Східної Європи та Центральної Азії.

Також вона брала участь у благодійних поїздках письменників Українського ПЕН на деокуповані території.

Вікторія Амеліна зазнала поранень внаслідок ракетного удару по кафе в Краматорську 27 червня 2023 року. Тоді жінка супроводжувала в поїздці на схід України делегацію письменників та журналістів з Колумбії.

Попри зусилля лікарів Вікторія померла 1 липня 2023 року.