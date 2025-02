У Британії, США та інших країнах: за кордоном стартує продаж книги загиблої письменниці Вікторії Амеліної

За кордоном наприкінці зими розпочнеться продаж книги української письменниці Вікторії Амеліної, життя якої забрав російський обстріл. Твір розповідає про жінок крізь призму війни.

Офіційним днем виходу книги War & Justice Diary: Looking at Women Looking at War ("Щоденник війни і правосуддя: Дивлячись на жінок, що дивляться на війну") стало 13 лютого, повідомила колишня очільниця Українського ПЕН Тетяна Терен.

Книга Вікторії Амеліною буде доступною в продажу з:

18 лютого – у книгарнях США (видавництво St. Martin's Press);

19 лютого – у Франції (видавництво Flammarion);

24 лютого – у Швеції (видавництво Ersatz Publishing);

18 березня – в Італії (видавництво Guanda);

21 березня – в Німеччині (видавництво Edition Fototapeta ).

Твір вийде друком англійською мовою.

На 29-му BookForum у Львові Вікторія Амеліна розповідала, що англійською пише книгу про українок, які "в різний спосіб намагаються досягти справедливості чи то пак правосуддя".

Письменниця ділилася, що героїнями твору стали, зокрема адвокатки та журналістки, вона сама, а також "українські міста, містечка та села".

"Якщо у ці дні вам важливо пояснити вашим іноземним друзям, колегам і партнерам, що означає – жити понад 10 років у війні, чого прагне і за що бореться Україна – будь ласка, подаруйте їм книжку нашої Віки, яку в нас і нашої культури забрала Росія.", – написала Тетяна Терен.

Вікторія Амеліна – українська письменниця та громадська діячка, яка стала лауреаткою літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського та номінанткою на Літературну нагороду Центральної Європи Angelus.

Після початку великої війни Вікторія призупинила написання художніх творів і стала членкинею організації Truth Hounds, яка документує порушення прав людини в Україні та інших країнах Східної Європи та Центральної Азії.

Також вона брала участь у благодійних поїздках письменників Українського ПЕН на деокуповані території.

Вікторія Амеліна зазнала поранень внаслідок ракетного удару по кафе в Краматорську 27 червня 2023 року. Тоді жінка супроводжувала в поїздці на схід України делегацію письменників та журналістів з Колумбії.

Попри зусилля лікарів Вікторія померла 1 липня 2023 року.